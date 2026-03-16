"De uma mentira do 1.º de Abril até ao Nordschleife", brincou a BMW esta segunda-feira para confirmar a participação da M3 Touring 24H nas óbvias 24 Horas de Nürburgring que irão acontecer no fim de semana de 15 a 17 de Maio.

BMW M3 Touring 24H: uma mentira do 1.º de Abril… que deixou de ser!

Efectivamente, a BMW M Motorsport transformou esta brincadeira do Dia das Mentiras numa autêntica variante de competição.

A publicação da notícia nas redes sociais com um protótipo devidamente disfarçado, que gerou mais de 1,6 milhões de visualizações, foi razão suficiente para avançar-se no Verão passado com o projecto face ao entusiasmo gerado.

Se a base é a M3 Touring original, a mecânica partilha com o BMW M4 GT3 Evo, o que levou a M3 Touring 24H ser 20 cm mais comprida, para os 5,22 metros, do que o super desportivo de competição, e 32 mm mais alta devido à asa traseira.

A alimentá-la está o bloco M TwinPower Turbo de 3.0 litros e seis cilindros, com os mais de 590 cv e 700 Nm a serem passados ao solo através duma transmissão X-Trac de seis relações.

A carrinha de alto desempenho da equipa Schubert Motorsport, com os quatro pilotos oficiais da BMW M ao volante, vai ainda receber uma pintura especial para contrastar com o "verde" da pista das mil curvas.

A BMW M3 Touring 24H irá concluir os ensaios na segunda etapa da Nürburgring Langstrecken Series (NLS) e nas qualificações para as 24 Horas de Nürburgring mas antes o piloto Jens Klingmann explica o potencial da carrinha.

Infelizmente, ao competir na classe SPX, não entrará em confronto directo com os três BMW M4 GT3 EVO que irão lutar pela vitória geral na categoria principal SP9.

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