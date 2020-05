BMW M2 diz adeus à Europa ainda este ano

O BMW M2, o mais pequeno dos modelos "M" da marca de Munique, vai deixar de ser vendido na Europa no próximo Outono e a culpa é das restrições impostas pelas normas de emissões de CO2.

A informação está a ser avançada pela publicação "Bimmer Post", que também avança com a notícia de que o BMW M760i xDrive com motor V12 vai ser descontinuado no Velho Continente.

Segundo a referida publicação, esta decisão prende-se com os elevados custos de desenvolvimento para tornar o bloco 3.0 biturbo de seis cilindros mais "limpo", motivo que já tinha feito com que a marca germânica "cortasse" o M4 Coupé e M4 Cabrio do seu catálogo europeu.

Porém, importa dizer que o BMW M2 continuará a ser comercializado nos restantes mercados mundiais, onde as restrições ao nível das emissões são bastante mais "leves".

Este deverá ser mesmo o fim do Série 7 com motor V12, que em breve deverá dará lugar a uma proposta totalmente eléctrica. Já no caso do M2, este não será um adeus definitivo, já que o modelo deverá regressar em 2022, com o mesmo bloco S58 que equipa os X3 M e X4 M.