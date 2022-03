Prosseguem a bom ritmo os testes ao BMW iX5 Hydrogen, agora nas pistas geladas suecas de Arjeplog, bem junto ao Círculo Polar Árctico.





BMW iX5 Hydrogen finaliza testes no Árctico a -20º C

Em análise estiveram os comportamentos do chassis e do sistema motriz, assim como toda a electrónica que assiste o SUV alimentado a pilha de combustível.

A insígnia de Munique irá produzir uma série limitada do modelo no final do ano, comprometendo-se ainda a apoiar a expansão da rede de postos de abastecimento de hidrogénio.

"Os testes de Inverno, sob condições extremas, mostram claramente que o iX5 Hydrogen pode oferecer um desempenho total a temperaturas de -20°C", explica Frank Weber, membro do conselho de administração da BMW.

"Representa, por isso, uma alternativa viável a um veículo alimentado por um sistema eléctrico com bateria".

O iX5 Hydrogen combina a tecnologia de célula de combustível com um motor eléctrico, apoiada no BMW eDrive de quinta geração.

O hidrogénio é armazenado em dois depósitos de 700 bar em plástico reforçado com fibra de carbono. A célula de combustível converte o hidrogénio em energia eléctrica, para gerar uma potência de 125 kW (170 cv).

A bateria é carregada pela recuperação de energia ou pela célula de combustível para uma potência máxima de 275 kW (374 cv) no seu máximo desempenho.

A única emissão libertada pela célula de combustível é o vapor de água, com o calor residual a ser aproveitado para aquecer o habitáculo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?