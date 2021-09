O renovado iX3 da BMW será uma das "estrelas" de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o novo filme da Marvel Studios que estreia quinta-feira nas salas de cinema nacionais.

Os novos recursos introduzidosno modelo da marca alemã afectam principalmente a estética exterior, e a renovação do habitáculo.

A actualização aproxima estilisticamente o BMW iX3 da nova família de veículos eléctricos premium da marca, com destaque para os BMW iX e BMW i4.





Além do iX3, um BMW M8 em Melbourne Red também tem uma fugaz presença no filme.Ambos ocupam o centro do palco em cenários repletos de acção que mostram a potência e agilidade dos dois modelos.

