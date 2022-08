BMW i3 chega ao fim: últimos 18 exemplares já têm dono

Mais de 250 mil unidades vendidas «atestam o sucesso do BMW i3 mas, após oito anos e meio de produção contínua, chega ao fim a jornada do compacto eléctrico da marca germânica.

Os últimos 18 exemplares foram entregues a 2 de Agosto à CarVia, empresa de aluguer de viaturas sediada em Munique, numa cerimónia especial realizada a 2 de Agosto no edifício BMW Welt daquela cidade.

Vários pormenores mostram que se trata de uma recordação distinta, a começar pela variante i3S, que é a mais potente da gama.

Pintados em Galvanic Gold, a cor é contrastada pelo capô, tejadilho, porta da bagageira e jantes de liga leve em preto brilhante.

"No início da sua produção, era considerado um carro exótico e visionário e exótico", sublinhou a construtora em comunicado.

"Desde então, o compacto com tracção eléctrica estabeleceu-se como um pioneiro sustentável no prazer de condução e livre de emissões poluentes".

Vendido em 74 países, o BMW i3 teve em vários deles uma quota de mercado superior no segmento das viaturas eléctricas do que a marca teve com os seus modelos com motores a combustão.

Foi também uma proposta essencial para cativar novos clientes, com mais de 80% a terem neste carro o primeiro contacto com a BMW.

