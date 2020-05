BMcar avança para segunda edição do BMcar VIP e-EVENT após o sucesso na estreia

Fundado em 1994, o grupo BMcar é o concessionário da BMW e da MINI em Braga, Viana do Castelo, Barcelos e Póvoa de Varzim. A estes espaços somou mais um em Julho de 2018, no Porto, onde fez um investimento na ordem dos três milhões de euros.

Ali nasceu um espaço que agrega todas as marcas do grupo alemão, incluindo os serviços BMW e MINI, veículos elétricos e motas, segmento "premium selection" e usados, além dos serviços financeiros das duas fabricantes. A somar a isto, o espaço da BMcar no Porto também se tornou o primeiro ponto autorizado de assistência da Rolls-Royce em Portugal.

A chegada ao Porto, no Centro Empresarial da Circunvalação, foi uma decisão muito importante para o operador bracarense, que passou a disputar uma vasta área geográfica dominada pela Baviera, do grupo Salvador Caetano. Agora, o objetivo passa por conquistar espaço no universo digital, com a abertura do BMcar Online, o sexto concessionário do grupo BMcar.

Este projeto já se encontrava em desenvolvimento há cerca de três anos, mas o contexto atual que todos nós vivemos fez com que fosse "acelerado", passando a estar já disponível a todos. A BMcar olha para este espaço digital como se de mais um concessionário tradicional físico se tratasse, pelo que oferece as mesmas competências que encontraria num desses espaços. Porém, o facto de ser exclusivamente online fazem com que disponha de opções únicas e que seja completamente disruptivo.

Com o mote "Feel, Choose & Drive", a BMcar Online quer simplificar o ato de compra de um automóvel, fazendo com que o "sonho" de uma viatura nova esteja apenas à distância de poucos cliques. Em declarações ao AQUELA MÁQUINA, Pedro Rodrigues, CEO da BMcar, considera "que é a solução mais completa do mercado, com um consultor disponível 24 horas/dia por videoconferência, que possibilita um acompanhamento personalizado de cada cliente".

Para assinalar o lançamento desta plataforma online, disponível em www.bmcar.pt, o grupo BMcar realizou um evento de teste no início do mês de Abril sob a designação de BMcar VIP e-EVENT, com um catálogo de mais de 500 automóveis BMW e MINI disponíveis. Num mês onde as vendas automóveis em Portugal caíram a pique para 3.803 veículos, uma descida de 84,6% face a Abril de 2019, naquela que é a maior queda homóloga de sempre, e com os concessionários físicos encerrados ao público, este evento registou mais de 65 automóveis vendidos, deixando os responsáveis "muito satisfeitos, não só pelos resultados obtidos, como também pela performance de toda a equipa, num contexto muito específico e, tal como disse, num mercado em clara recessão", como explicou Pedro Rodrigues.

Agora, a BMcar Online vai repetir a receita e já prepara um segundo evento BMcar VIP e-EVENT, marcado para os dias 7, 8, 9 e 10 de Maio. "Para esta segunda edição do evento queremos sempre melhorar a nossa performance, face ao que fizemos no passado. Apesar de sermos realistas porque a situação aatual não é favorável, apresentamos condições muito favoráveis para quem pretende adquirir uma viatura de forma cómoda, segura e com um acompanhamento exclusivo, seja qual for o veículo que o futuro proprietário pretende adquirir", afirmou Pedro Rodrigues, que destaca "a maior comodidade no processo de aquisição, em virtude das competências de resposta existentes na BMcar Online, e que estão disponíveis 24 horas por dia".

Face aos dados disponíveis no momento, Pedro Rodrigues adianta que "o perfil de cliente que procura a BMcar Online não difere substancialmente do perfil de cliente que procura outros meios para aquisição de uma viatura, nomeadamente através dos nossos showrooms físicos", até porque "à semelhança do processo de aquisição convencional, a BMcar Online também oferece a possibilidade de realização de test drive, em qualquer modelo BMW e MINI, com o mesmo nível de serviço habitual", bem como soluções de financiamento à medida de cada necessidade.

Quem recorrer à plataforma BMcar Online poderá receber de imediato uma estimativa do valor de mercado da viatura que pretende dar como retoma e agendar um test drive ao veículo que pretende comprar, disponível nas concessões físicas do grupo, no domicílio do cliente ou em outro qualquer local indicado pelo mesmo. O prazo máximo normal para a realização de um test drive oscila entre 1 a 3 dias, sendo acompanhado regularmente por BMW Product Genius e MINI Genius, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas.



Questionado sobre o panorama atual do sector automóvel, muito afetado pela pandemia da COVID-19, e sobre o tempo necessário até que a indústria volte a mostrar sinais de recuperação, Pedro Rodrigues afirma que ainda é cedo para se fazerem projeções, uma vez que "só há pouco tempo é que as fábricas das várias áreas da indústria automóvel voltaram a produzir".

"Os concessionários físicos puderam abrir portas no início da semana, pelo que será um caminho ainda longo para compensar os números dos últimos meses", acrescentou o CEO da BMcar, antes de revelar que os resultados obtidos pelo grupo estão próximos dos registados no ano passado. "Temos os nossos próximos passos bem definidos, sem descurar a nossa atenção a todos os indicadores num setor que se tornou mais volátil devido à Covid-19", atirou Pedro Rodrigues, que considera que esta aposta na plataforma digital BMcar Online "foi a estratégia mais correcta".