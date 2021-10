Bermat GT Pista: fazer a diferença na estrada e nos circuitos

Há um novo construtor italiano que quer deixar a sua impressão digital no cada vez mais valioso universo dos super carros.

Chama-se Bermat e o novo GT agora revelado é um Gran Turismo proposto com diferentes personalizações e variantes, marcado por desempenho ao nível dos principais rivais.

Desenvolvido em parceria com a JAS Motorsport e desenhado pelo Camal Studio, o novo super desportivo deverá chegar ao mercado em meados do próximo ano.

O primeiro a ser lançado será o Bermat GT Pista apenas para correr em circuito, como o nome indica, seguido da versão térmica para estrada e de variantes 100% eléctricas.

O protótipo agora revelado mostra uma carroçaria muito esculpida, com as portas em forma de asa de gaivota, e uma traseira inspirada no Ferrari LaFerrari e no McLaren P1 GTR.

A versão GT Pista apresenta-se com 4.600 mm de comprimento por 2.000 de largura e 1.200 mm de altura, e uma distância entre eixos de 2.600 mm.

O peso não ultrapassa os 1.100 quilos, graças a um chassis monocasco T-MM muito leve e a uma carroçaria construída em fibra de carbono.

O motor turbo de 2.0 litros e quatro cilindros está concebido para debitar entre 325 e 406 cv, e 450 Nm, e "demora" cerca de quatro segundos a chegar aos 100 km/hora.

Potência e binário são passados às rodas traseiras através de uma transmissão sequencial de seis relações, apoiado num diferencial auto-blocante automático.

Sendo esta primeira variante concebida para circuito, dispõe de uma suspensão com amortecimento ajustável.

As jantes em liga leve OZ Racing, de 19 polegadas, são "calçados" com pneus Pirelli DHB 245/645 R18 na dianteira e 265/645 R18 na traseira.

A travagem é assegurada por discos de travão auto-ventilados de 380 mm à frente, com pinças de seis pistões, e de 355 mm atrás com pinças de quatro pistões.

O interior é marcado pelo volante de competição repleto de botões para adaptar o Bermat GT às condições da pista, e pelo painel de instrumentos digital de 12 polegadas.

Desconhecidas são ainda as características da versão para estrada com motor a combustão, e da variante 100% eléctrica.

Os preços também são uma incógnita, assim como os números de produção para este super carro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?