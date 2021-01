Está já na estrada o renovado Bentley Bentayga Hybrid, o primeiro SUV electrificado plug-in dos dois que o construtor britânico irá lançar em 2021.





Bentley Bentayga Hybrid renovado já rola na estrada

Terceiro modelo da gama, após as versões V8 e Speed, integra uma selecção de novas tecnologias e de serviços conectados, posicionando-o como o Bentayga tecnicamente mais avançado da marca.

Híbrido mais eficiente

A equipá-lo está o bloco V6 biturbo de 3.0 litros com 340 cv e 450 Nm, associado a um motor eléctrico de 94 kW (128 cv) e 350 Nm, para uma potência e binário totais, respectivamente, de 449 cv e 700 Nm.

O sistema propulsor funciona em conjunto com um pacote de baterias de iões de lítio com 17,3 kWh de capacidade, recarregável a 7,2 kW em menos de duas horas e meia.

O Bentley Bentayga Hybrid está preparado para rolar 39 quilómetros em modo 100% eléctrico, e tem uma autonomia global de 747 quilómetros, segundo o ciclo WLTP.

Com emissões de 79 g/km e consumos de 3,5 litros por cada centena de quilómetros percorridos, está preparado para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,5 segundos, para uma velocidade máxima de 254 km/hora.

Visual actualizado

O novo visual exterior moderniza o DNA do modelo em relação à anterior geração, com as áreas frontal e traseira a ganharem uma aparência mais fresca e moderna.





À frente, uma nova grelha, maior e mais vertical, dá ao SUV um perfil mais dominante, enquanto os novos faróis LED de matriz elíptica foram elevados em 30 mm, proporcionando uma estética mais musculada.

É atrás que se verificam as principais mudanças estéticas, apresentando farolins elípticos pela primeira vez, muito em linha com o Continental GT.

A estética do Bentley Bentayga Hybrid pode ser ainda mais acentuada com diversas personalizações, incluindo a linha Blackline, com os cromados a serem substituídos por acabamentos a preto.





Dentro do habitáculo, destacam-se os novos acabamentos das portas e do volante, complementados pelo redesenho do painel central, e pelos novos bancos atrás e à frente.

Tecnologia melhorada

O SUV não só tem diferentes modos de condução – EV Drive, Hybrid Mode e Hold Mode para gerir o uso da bateria – mas também pode usar os dados guardados pelo sistema de navegação Bentley Hybrid Efficiency Navigation através dos pedais de aceleração e travagem.





A bordo, num habitáculo ainda mais acolhedor, destaca-se o painel de instrumentos digital com gráficos dinâmicos de alta resolução, e configuráveis de acordo com as preferências do condutor.

O hardware e software mais recentes trazem uma navegação totalmente nova, no sistema de infoentretenimento apresentado num ecrã táctil de 10,9 polegadas, com mapas de satélite e pesquisa online, entre outros recursos.





Dispõe de Apple CarPlay e Android Auto sem fios, enquanto os ocupantes do banco traseiro beneficiam de um novo tablet de controlo remoto, com um ecrã táctil maior, em tudo semelhante ao introduzido no novo Flying Spur.

A conectividade foi também significativamente melhorada com um SIM integrado, o que significa que o condutor não precisa de dar a sua própria conexão de dados para aceder aos serviços My Bentley.

