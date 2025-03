Bentley Batur é agora uma Rosa Negra pintada a 3D

Com o Bentley Batur by Mulliner já em produção, começam a ser revelados as personalizações muitos especiais pedidas pelos seus milionários compradores ou não fosse este modelo limitado a 18 exemplares.

O The Black Rose é um dos acabamentos mais impressionantes pedidos à insígnia britânica: apoiado na beleza do ouro rosa, a novidade está no facto desta cor ter sido tridimensionalmente impressa.

Requintado quanto baste, a pintura metalizada encomendada à Bentley Motors pela Mulliner é contrastada por um tom Beluga brilhante na capota e nos pilares do Grand Turismo.

Detalhes em Satin Rose Gold adornam a grelha frontal, o capô, as capas dos retrovisores laterais e a área inferior da carroçaria.

As jantes em liga leve de 22 polegadas estão pintadas num tom tricolor, realçado pelas pinças pretas dos travões carbono-cerâmicos.

210 gramas de ouro a bordo

O luxo extremo prossegue a bordo com as peles Beluga dos estofos e dos revestimentos debruados pelo brilho do ouro rosa.

Novidade na indústria automóvel, de acordo com a Bentley, é a sua técnica de impressão 3D Additive Manufacturing, ao somar até 210 gramas de ouro rosa de 18 quilates nos pontos de contacto do condutor.

Além do manípulo selector de marcha e dos controlos de ventilação Organ Stop no tabliê, essa opção está igualmente presente no botão de ignição e no topo do volante na posição das 12 horas.

Para conseguir este resultado, a construtora pediu a colaboração da Cooksongold para combinar novas e avançadas tecnologias de fabricação com materiais e técnicas de acabamento mais tradicionais.

Potência bruta

Sob o capô mantém-se o bloco W12 do Continental GT Speed devidamente reformulado com um novo sistema de admissão, a que se soma a revisão dos turbos e dos intercoolers.

O resultado final é uma potência de 740 cv e um binário de 1.000 Nm passados às rodas traseiras, que são direccionais, através uma transmissão automática de dupla embraiagem de oito relações.

Somam-se ainda com um diferencial autoblocante electrónico activo, assim como barras estabilizadoras activas geridas pelo sistema eléctrico de 48 volt.

Como seria de esperar, o preço deste trabalho artístico não foi revelado, mas uma certeza é que deverá colocar os 2 milhões de euros que custa o Bentley Batur num nível ainda mais estratosférico.

