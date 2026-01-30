Bentayga X Concept é o novo 'off-roader' da Bentley

É uma evolução radical para o Bentayga: a Bentley avançou esta sexta-feira com uma delirante variante off-road para a Ice Race que decorre na cidade austríaca de Zell Am See mas sem qualquer palavra se irá entrar em produção

Concebido em parceria com a FAT International, o X Concep toma como base o actual Speed com o seu V8 biturbo de 4.0 litros a debitar 650 cv e 850 Nm às quatro rodas através dumaa transmissão automática de oito relações.

Se o desempenho, o luxo e a aptidão para o "fora de estrada" já são amplamente reconhecidos neste SUV, o protótipo agora estreado foca-se numa experiência "todo o terreno" ainda mais completa.

Um verdadeiro "tanque"…

A postura do Bentayga X Concept ganha particular relevo com a suspensão pneumática que complementa o sistema eléctrico Dynamic Ride para o controlo activo da estabilidade em curva.

As actualizações passam ainda pelo alargamento das vias em 12 cm para melhorar a estabilidade, enquanto a altura ao solo foi elevada em 5,5 cm para maximizar o curso da suspensão.

E não há nada a "temer" se se encontrar pelo caminho um curso de água: as alterações feitas resultaram numa capacidade de "imersão" superior a 55 cm para uma distância ao solo de 31 cm.

… com um kart no tejadilho

Quanto ao visual exterior, não poderia ser mais distinto face ao modelo original com a deslocação dos arcos das rodas em 4 cm para fora, de maneira a acomodar as jantes forjadas de 22 polegadas com pneus de alto perfil.

Soma-se ainda a grade no tejadilho com os quatro faróis auxiliares para as aventuras noturnas porque as emoções diurnas são asseguradas por um kart eléctrico em tudo semelhante aos que correm na FAT Karting League.

Todos esses elementos adicionais elevam a altura total do SUV para os 2,49 metros mas não se deixe distrair com esse pormenor.

A traseira do Bentley Bentayga X Concept destaca o escape desportivo em titânio da Akrapovic enquanto no pára-choques dianteiro saltam à vista os dois ganchos de reboque.

