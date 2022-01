Já imaginou Bruce Wayne a conduzir um Nissan Juke no filme The Batman, que estreia nos cinemas nacionais a 4 de Março?





Batman tem novo carro: conheça o Nissan Juke Kiiro

À partida, nada está previsto para que tal aconteça mas, mesmo assim, a insígnia japonesa decidiu lançar uma série especial inspirada no universo do super herói.

Baptizado como Kiiro, distingue-se pela nova cor Gray Ceramic, com detalhes a amarelo nos pára-choques e na base das portas, em relação directa com o nome do crossover.

Os espelhos retrovisores e o tejadilho apresentam um padrão gradiente em branco, enquanto o spoiler dianteiro é sublinhado por um tratamento em alumínio.

As jantes em liga leve de 19 polegadas, com acabamento Tekna de última geração, beneficiam de uma tonalidade preta exclusiva.

É por dentro que há uma relação mais directa com o tom gótico de Batman, com os estofos em preto com detalhes em cinzento metalizado.

O conjunto é marcado por pespontos em amarelo, também visíveis no apoio dos braços, nos revestimentos das portas, no tabliê e na consola central.

E, para não se esquecer que está numa edição especial do Juke, uma placa em alumínio com o nome Kiiro está acima do botão de ignição.





O ecrã táctil de infoentretenimento, de oito polegadas, dispõe do sistema NissanConnect, compatível com Android Auto e Apple Carplay.



Assume ainda compatibilidade com os sistemas Google Assistant, Amazon Alexa, TomTom Maps e Live Traffic.

Sob o capô está um bloco turbo 1.0 DIG-T a gasolina de três cilindros, com os 114 cv de potência e os 200 Nm de binário máximos a serem passados às rodas dianteiras.

Ao motor pode ser aliado uma caixa manual de seis velocidades ou automática de dupla embraiagem de sete relações.

Travagem de emergência inteligente com reconhecimento de peões e ciclistas, avisos de ângulo morto e de colisão traseira, e reconhecimento de sinais de trânsito são alguns dos sistemas de segurança activa e apoio à condução incluídos.

Limitado a 5.000 unidades para a Europa, o Nissan Juke Kiiro estará disponível nos concessionários Nissan em Portugal no início de março, em simultâneo com a estreia do novo filme do Batman.



No total, 350 unidades estão destinadas ao nosso mercado, com um preço recomendado de venda a público de 25.150 euros.

