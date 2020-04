"O T.50 será o híper carro mais avançado e memorável alguma vez construído", afirma Gordon Murray na página de abertura do portal da sua empresa de design.

O exclusivo hiper modelo – serão produzidas apenas 125 unidades – deverá ser apresentado ao mundo em Maio, mas está já disponível um vídeo que mostra como o motor de três cilindros "sobe" às 12.100 rotações por minuto.

Desenvolvido pela Cosworth, o bloco V12 normalmente aspirado, de 3,9 litros, está concebido para oferecer 660 cv e 450 Nm às 12.400 rpm.

Significa isso que o T.50 terá o motor mais rotativo alguma vez construído. A título comparativo, o propulsor V12 que equipa o Aston Martin Valkyrie, também desenvolvido pela Cosworth, atinge as 10.500 rpm!

Com três lugares e posição central de condução, o modelo combina as qualidades únicas das duas criações icónicas de Gordon Murray: o seminal McLaren F1, criado em 1992, e o Brabham BT46B, que chegou a participar no Mundial de Fórmula 1 de 1978.

O recurso mais impressionante do T.50 é a ventoinha eléctrica que está montada na traseira, para extrair rapidamente o ar debaixo do híper carro, para aumentar de forma radical a sua força e aderência à estrada.

Todas as especificações que irão reforçar a aerodinâmica do T.50 estão a ser afinadas em parceria com a Racing Point Formula 1, anteriormente conhecida por Force India.

O exclusivo hiper carro, que chegará ao mercado pelo simpático preço de 2,5 milhões de euros, entrará em produção no final de 2021, com a entrega do primeiro exemplar previsto para o ano seguinte.

Barulho bom: já se pode ouvir o V12 do T.50 de Gordon Murray