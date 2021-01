Baixa a temperatura e aumenta o gelo na estrada: siga estas dicas para não derrapar

Depois do frio polar, eis que chega uma nova frente ainda mais gélida mas agora marcada por ar árctico.

E sim, as temperaturas vão descer ainda mais nos próximos dias em todo o Portugal continental, podendo chegar aos seis graus centígrados negativos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estima a permanência do tempo frio e seco, com um acentuado arrefecimento nocturno, a intensificação do vento gelado e a formação de gelo e geada.

É este último ponto que aqui importa realçar para quem anda na estrada, principalmente se tem de circular nas vias do interior norte e centro do país.

Cocktail explosivo

O alcatrão escorregadio devido ao gelo, associado ao mau estado do veículo e à imprudência ou inexperiência do condutor são um poderoso cocktail para aumentar os riscos na estrada.

Se está obrigado a conduzir nos próximos dias, há uma série de recomendações que é aconselhável cumprir para evitar o acidente.

Claro que, perante uma estrada gelada, o conselho mais óbvio passa por reduzir a velocidade.



Além disso, evite "mexer" mais do que o necessário na caixa de velocidades, para que o carro não perca aderência ao piso escorregadio.

E claro, sempre que estiver numa descida, engrene uma marcha mais baixa para o motor auxiliar a travagem do veículo sem ter de activar em demasia o travão de pé ou, se tiver de o fazer, usá-lo com a máxima delicadeza.

Condução defensiva

Da mesma forma que as travagens são mais irregulares, convém guardar uma maior distância de segurança para o veículo que o precede, para reagir em segurança a qualquer situação imprevista ou perigosa.

Fazer ultrapassagens mais "apertadas" também são desencorajadas, pois curvas fechadas e mudanças repentinas de velocidade podem levar a que os pneus percam aderência.



Evite, por isso, mudanças bruscas de direcção por todos os meios pois podem levá-lo a perder o controlo da viatura. Quanto menos movimentos rápidos se fizerem, melhor o carro se comportará, principalmente em situações de subviragem.

Se entrar em derrapagen, mantenha a calma enquanto corrige a trajectória com movimentos suaves no volante e sem travar em excesso; trabalhe antes com a caixa de velocidades.

Mantenha as luzes acesas nesta altura do ano, mesmo que seja de dia. Com elas, as camadas de gelo são visíveis com mais facilidade, para além de ser visto por quem circula em sentido contrário.

Pare e descanse... várias vezes!

Em percursos mais longos, mantêm-se as recomendações de paragens durante a viagem, que no Inverno devem ser mais frequentes.

Como a tensão de conduzir em condições climatéricas adversas aumenta o cansaço, aconselha-se vivamente a parar para esticar as pernas e, face ao frio, a hidratar-se com bebidas quentes e não alcoólicas.

Outro conselho passa por viajar com uma temperatura em redor dos 21 °C dentro do carro; mais calor vai embaciar os vidros e causar sonolência ao condutor.

E use roupas quentes mas que, ao mesmo tempo, sejam confortáveis e que não impeçam o cinto de segurança de funcionar de forma correcta.

