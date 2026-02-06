Oito metros de comprimento, mais de 1.000 cv eléctricos e um sofá na terceira fila: estes são os atributos do Aznom L’Époque que quer recuperar a mística das grandes berlinas com chauffer dos anos 20 e 30 do século passado.

Aznom L’Époque de 1.000 cv evoca Art Déco em 8 metros de comprimento

Esta visão de luxo extremo ainda em forma de protótipo é obra da Aznom Automotive, uma pequena construtora italiana, que não se coibiu de abusar da tecnologia para garantir uma condução excelente e um alto nível de conforto.

Os recursos incluem tracção às quatro rodas direccionais, suspensão activa para filtrar as imperfeições da estrada, complementado por um sistema de nivelamento automático para manter o carro perfeitamente horizontal em curva.

O grupo motopropulsor eletrificado que o equipa faz justiça à audácia desta proposta, ou não apresentasse ele especificações igualmente insanas, acompanhadas de umas gigantescas jantes de 30 polegadas.

Cada roda equipa um motor eléctrico para uma potência superior a 1.000 cv, tendo como auxiliar um V6 que atua como extensor de autonomia ao alimentar uma bateria de 100 kWh, para não se ficar a meio da viagem.

Berlina em forma de barco

Potência e tecnologia à parte, este Aznom L’Époque distingue-se pelo visual inspirado nas berlinas de luxo com motorista de há 100 anos imprimido pelo centro de estilo Camal.

Ao melhor estilo Art Déco, distingue-se pelo capô a perder de vista, o habitáculo recuado e a traseira em forma de iate inspiram-se nas formas náuticas dessas berlinas clássicas.

A monumental grelha vertical evoca os padrões arquitetónicos daquele movimento artístico, com as quatro portas de abertura antagónica a terem um sistema cinemático pouco convencional.

Uma parte do tejadilho eleva-se para facilitar o acesso a bordo enquanto um feixe luminoso projectado no solo dá as boas-vindas aos hóspedes.

Mansão de luxo a bordo

Nesta configuração 2+2+2 do habitáculo não há assentos no sentido estrito mas sim mobiliário para recriar a ideia dum lounge privado na área traseira, onde o isolamento acústico passivo e activo é parte integrante do conceito.

Os materiais naturais, assim como os acabamentos, reflectem o requinte do design italiano, com madeiras, peles e tecidos de luxo inspirados na decoração interior dos palacetes do século passado.

O amplo sofá na terceira é a peça central dessa experiência, somando-se mais dois bancos que só são "descobertos" quando tal é necessário.

E depois é toda a tecnologia com que os convivas poderão deleitar-se durante a viagem, ao disporem de ecrãs e controlos próprios para criar o melhor ambiente interior.

Nem sequer falta uma mesa central para acomodar um pequeno frigorífico e um jogo de copos de cristal, assim como um compartimento climatizado para charutos e outro para guardar os relógios de luxo dos seis ocupantes.

Embora o Aznom L’Époque seja ainda um projecto, os seus criadores esperam receber pedidos de interesse suficientes para uma produção limitada… mas com cada exemplar a exibir por um preço exorbitante!

