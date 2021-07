Cada Aventador que a Lamborghini coloca no mercado deixa de cara à banda todos aqueles que amam super desportivos de excepção.





Aventador Ultimae: a despedida do V12 atmosférico da Lamborghini

O LP 780-4 Ultimae é o exemplo mais recente mas, para infelicidade dos fãs, é também a versão que encerra o ciclo de vida de um dos modelos de maior sucesso do construtor italiano.

Mas, enquanto não entra no mercado o seu substituto, aproveite agora porque a produção está limitada apenas a 350 coupés e 250 roadsters.

Melhor Aventador de sempre

E o que traz de novo esta edição especial revelada na quarta-feira, que quer fechar com chave de ouro a saga dos V12 atmosféricos?

Para já, a Lamborghini quis fazer do Ultimae o melhor Aventador alguma vez construído… e não deverá ter ficado muito longe desse objectivo!

Nada melhor, por isso, do que combinar o estilo "conservador" do Aventador S com o desempenho insano do SVJ.



Montado atrás está o clássico V12 de 6.5 litros, mas agora com mais 40 cv do que a variante S e mais 10 cv do que o agressivo SVJ.



Significa então que o Lamborghini Aventador Ultimae é capaz de debitar 780 cv de potência máxima às 8.700 rotações por minuto e 720 Nm de binário máximo às 6.750 rpm.

Ainda mais feroz

Para se sentir todo o seu poder e dinamismo em estrada, nada melhor do que retirar-lhe um lastro de 25 quilos em relação à versão S, mantendo a mesma relação peso/potência de 1,99 kg/cv do SVJ.





Todo este poder de fogo é passado às quatro rodas através de uma transmissão semi-automática de embraiagem única.

As passagens de cada uma das sete relações do coupé são feitas em 50 milissegundos, o que lhe permite um "tiro" de 2,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

O roadster é mais lento num décimo de segundo, mas nem se deve percebê-lo, se se estiver entretido em alcançar os 355 km/hora de velocidade máxima.

O peso terá influência nesse desempenho, já que o primeiro pesa 1.550 quilos e o segundo 1.600 quilos.

Ambas as variantes estão equipadas com suspensão magnética, e travões carbono-cerâmicos com pinças de seis pistões à frente e quatro pistões atrás.





À disposição do piloto estão os modos de condução Strada, Sport, Corsa e Ego. Activada a última e nóvel selecção, mudam-se as configurações da suspensão activa, a direcção às quatro rodas, a tração integral, os mapas de injecção do motor total, e da caixa de velocidades.

Radical mas não em excesso

A nível estilístico, o Aventador Ultimae não tem umas linhas tão radicais como o SVJ, ao eliminar vários elementos mais estéticos do que aerodinâmicos.

O pára-choques dianteiro é em tudo semelhante ao do Aventador S mas diferencia-se pelos divisores laterais activos e pelas entradas de ar.

Esta solução permite-lhe obter uma eficiência aerodinâmica e um arrefecimento dos travões tão eficaz como o conseguido pelo SVJ.





Atrás está uma asa activa com três posições, aliada a geradores de vórtice na parte inferior para optimizar o fluxo de ar e contribuir para a refrigeração dos travões traseiros.

E, se for dado à pintura, saiba que há 18 cores à escolha mas, se optar pelo divisão Ad Personam da Lamborghini, tem à sua disposição mais de 300 tons para personalizá-lo ao seu gosto.

Interior ao gosto de cada condutor

Abertas as portas, distinguem-se o couro preto e revestimentos em Alcantara. A complementá-los estão costuras e acabamentos em cinza ao exterior, com inserções em Y nos bancos em Alcantara preta.

Um motivo de repetição em Y cortado a laser, que é opcional, com cor de fundo contrastante nos bancos e no painel, distingue o Ultimae num recurso estilístico em estreia absoluta.





Os bancos partilhados com o Aventador S têm a assinatura Ultimae bordada nos apoios laterais, e o pilar A do lado do condutor exibe o número do exemplar.

O painel digital TFT, totalmente configurável, exibe os modos de condução e, como é óbvio, permite controlar a conectividade do super desportivo.

As funções activadas por voz são controladas através do Apple CarPlay, e o sistema de telemetria da Lamborghini está disponível como opção para gozar o seu desempenho em pista.

Quanto a preços e chegada aos concessionários nada se sabe, mas o Lamborghini Aventador Ultimae é um dos destaques do Festival de Velocidade de Goodwood, que arrancou quinta-feira no Reino Unido.

