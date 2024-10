Autonomia até 702 km: Peugeot E-3008 e E-5008 Long Range já têm preços

A Peugeot enriqueceu a gama dos eléctricos E-3008 e E-5008 ao abrir as encomendas para as versões 230 Long Range.

Ambos os SUV marcam a diferença nos seus segmentos: o primeiro pelo seu perfil fastback, e o segundo pelo espaço interior para sete ocupantes.

O sistema motriz compreende um motor eléctrico de 170 kW (231 cv) e 345 Nm, com a bateria de 96,9 kWh úteis a dar até 702 quilómetros entre cargas no E-3008, e até 668 quilómetros no E-5008.

O carregamento em posto rápidos faz-se até 160 kW, bastando-lhes 27 minutos para as baterias passarem de 20 a 80%, ou ganharem 150 quilómetros suplementares em dez minutos.

Ambiente tecnológico

Divididos em dois níveis de equipamento, a linha Allure compreende ópticas LED, i-Cockpit panorâmico com ecrãs de dez polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento.

Equipa ainda câmara traseira de alta resolução, ar condicionado automático de duas zonas e jantes em liga leve de 19 polegadas.

O Peugeot E-5008, à semelhança das variantes híbridas plug-in e micro híbridas de 48 volts, equipa um banco deslizante na segunda fila com função Easy Access para os dois assentos da terceira fila.

No acabamento GT, pode contar-se com faróis Pixel LED e farolins LED 3D, i-Cockpit panorâmico com ecrã curvo HD de 21 polegadas, a que se soma a navegação i-Connect Advanced da marca do leão.

No apoio à condução, o Drive Assist oferece cruise control adaptativo com stop & go, auxiliares ao estacionamento dianteiro e traseiro, e tecto e asa traseira Black Diamond.

A linha 5008 e E-5008 recebe ainda o conteúdo específico VisioPark 1 com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com câmara de marcha-atrás HD.

Pacotes específicos

As principais opções agrupam-se nos pacotes Visão 360º & Drive Assist, Navegação Panorâmica e Tecto de Abrir no Allure, com o GT a incluir Visão 360º & Drive Assist Plus, Hi-Fi Focal e Tecto de Abrir.

Ambos os modelos deverão chegar aos concessionários nacionais no início de 2025, para depois avançar a versão Dual Motor com tracção integral.

Nesta variante, os dois propulsores oferecem 240 kW (326 cv) e 511 Nm combinados passados às quatro rodas, com a bateria de 73 kWh úteis a permitir autonomias acima dos 500 quilómetros.

Versão Equipamento Preço Campanha E-3008 230 Long Range Allure 51.150 euros 49.150 euros E-3008 230 Long Range GT 55.800 euros 53.800 euros E-5008 230 Long Range Allure 53.150 euros 51.150 euros E-5008 230 Long Range GT 57.800 euros 55.800 euros

