Autoeuropa vence Automotive Lean Production Award

A Volkswagen Autoeuropa foi este ano a vencedora do Automotive Lean Production Award na categoria ‘OEM’, a mais relevante deste importante galardão.

O prémio foi entregue em Munique a Thomas Hegel Gunther e membros da direcção pela Agamus Consult e Automobil Produktion.

O galardão destaca a rápida implementação de projectos, impulsionando uma transformação sustentável na produção do Volkswagen T-Roc.

Mudanças focadas no From Point Kaizen to System Kaizen foram essenciais para aumentar a produtividade da fábrica, como sublinha a administração da fábrica.

Através de uma análise macro do fluxo de valor, foram identificados como prioritários projectos com o objectivo de eliminar de "engarrafamentos" e aumentar da eficiência global dos equipamentos.

Na revisão de toda a cadeia de produção, foi incorporada uma cultura de melhoria contínua a todos os níveis, resultando em eficiência, inovação e satisfação do cliente.

Com esta distinção, a fábrica passa a fazer parte do restrito grupo de unidades europeias de produção automóvel que ganharam um dos mais importantes prémios da indústria.

