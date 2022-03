Audi Q4 e-tron acelera carregamentos da bateria

A optimização do software dos sistemas de gestão e controlo térmicos da bateria do Audi Q4 e-tron vai reduzir o tempo de espera no carregamento.

Essa valência actualizada no início deste ano vai incidir apenas nas versões convencionais e nas variantes Sportback equipadas com a bateria de 82 kWh.

O Q4 40 e-tron vê o tempo de carregamento, de cinco a 80% da bateria, reduzido para 29 minutos. Já os Q4 45 e 50 e-tron quattro, esse tempo de espera passa a ser apenas de 36 minutos.

Conectividade actualizada

A conectividade do sistema Audi Connect também foi actualizada, passando a integrar o assistente virtual Alexa da Amazon.

Além de gerirem o calendário ou a lista de compras através do sistema de voz, o condutor também pode controlar os dispositivos do automóvel.

Perfis individuais de utilizador, opções de navegação de última geração e funções de aplicação melhoradas sobre o estado do carro e posição de estacionamento completam o portefólio da conexão.

A aplicação myAudi também foi actualizada com novas funcionalidades, ao permitir o envio de rotas pré-planeadas para o sistema de navegação.



O planeador de rotas e-tron planeia automaticamente as paragens para carregamento com base no trânsito actual e no perfil de consumo do condutor.

A aplicação também definir uma meta de carregamento, com o condutor a ser notificado no telemóvel quando é atingido o nível de bateria pretendido.

A oferta de infoentretenimento é completada, em opção, com um ecrã táctil de 11,6 polegadas, que é também o maior visor de sempre usado num Audi.



Nova estética a preto

Ao nível da estética exterior, a Audi avança com o pacote opcional Black Optics Plus para realçar o visual dinâmico do Q4 e-tron.

Detalhes a preto são realçados na moldura e na grelha SingleFrame e nos quatro anéis da marca. O mesmo acontece nos pára-choques, assim como no corte nas janelas laterais.

Além disso, o preto passa a fazer parte da palete de cores disponíveis para o crossover, quando antes só tinha acontecido na primeira edição.

