São cada vez mais as marcas automóveis a integrarem novos conteúdos criativos aos sistemas de infoentretenimento que equipam os seus modelos.

Audi actualiza sistema de infoentretenimento com YouTube

A Audi é a mais insígnia mais recente a adoptar estas soluções ao integrar o YouTube no multimédia, sendo também uma estreia no grupo Volkswagen.

A aplicação poderá ser acedida a partir do interface multimédia (MMI) através de uma ligação de dados no veículo, e os vídeos só poderão ser vistos com o carro estacionado.

Esta é mais recente solução de um conjunto que já inclui música, vídeo, jogos, navegação, estacionamento e carregamento, produtividade, meteorologia e notícias.

O YouTube estará disponível a partir de 2024 nos Audi A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron e Audi e-tron GT quattro.

Para tal serão equipados com o mais recente conjunto de hardware e software do sistema modular de infoentretenimento MIB 3.

A partir da data de lançamento, estes modelos serão equipados opcionalmente com o sistema à saída da fábrica na Europa, Canadá e Estados Unidos. Grupo Volkswagen.

