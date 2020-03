Audi A3 Sportback: chega em Maio com vontade de galgar quilómetros

Linhas desportivamente agressivas marcam a quarta geração do Audi A3 Sportback, apresentado esta terça-feira no canal de streaming da marca germânica face ao cancelamento do salão de Genebra.





Audi A3 Sportback: vontade de galgar quilómetros



Sem esconder os fundamentos estilísticos das anteriores gerações, o compacto da marca alemã, que chega ao nosso país já em Maio, exibe com mais raça o seu apetite em "comer" quilómetros de estrada.

Estética apelativa

Com 4.340 mm de comprimento por 1.820 mm de largura e 1.430 mm de altura, com 2.640 mm de distância entre eixos, é quase imperceptível o aumento do tamanho do modelo em pouco mais de 30 mm.

A bagageira de 380 litros mantém igualmente a mesma capacidade do modelo que agora substitui, crescendo até aos 1.200 litros com os bancos traseiros rebatidos.



Em termos estéticos, a parte da frente é marcada pelos faróis LED Matrix afilados e pelo desenho mais musculado do capô, rematados pelas proeminentes entradas de ar laterais no pára-choques e pela grelha singleframe de enorme dimensão.

Atrás ganha particular destaque o desenho dos farolins LED, também mais finos do que na anterior versão, e dos difusores, bem mais discretos, com as ponteiras de escape a nem sequer aparecerem para a "fotografia".

Abertas as portas, encaramos de imediato com um novo painel de instrumentos digital, acompanhado por um ecrã de infoentertenimento de 10,1 polegadas ao centro comandado por voz ou através dos botões instalados no volante, e pelas enormes entradas de ar laterais no tablier.

É dada ainda a possibilidade de optar-se pelo cockpit virtual da Audi, complementado com um ecrã digital de 12,3 polegadas com três tipos de visualização. Igualmente opcional é o head up display, com a projecção no pára-brisas de informação relevante para a condução.

Três motores já em Maio

Como seria de esperar, o Audi A3 Sportback está equipado com as mais recentes tecnologias de assistência ao condutor. Entre esses sistemas contam-se o pré-sensor frontal, assistente de colisão e alerta de saída involuntária e de mudança de faixa, e sensor de estacionamento, sem esquecer o controlo adaptativo de velocidade de cruzeiro.

Com chegada prevista em Maio ao nosso país, à semelhança do resto da Europa, o Audi A3 Sportback será oferecido com três motorizações, com um preço de partida a rondar os 30 mil euros.

A gama é composta pelo motor a gasolina 1.5 TFSI de 150 cv, e pelo propulsor a gasóleo 2.0 TDI com dois níveis de potência: 116 cv e 150 cv.

As potências de ambos os motores são distribuídas às rodas dianteiras através de uma caixa manual de seis velocidades ou de uma transmissão automática S tronic de sete relações.

Numa segunda fase após a introdução da gama no mercado europeu, a Audi alargará gradualmente a oferta de motorizações, incluindo propulsores mild hybrid e híbridos plug-in, e sistema quattro de tracção às quatro rodas, sem esquecer as versões mais aguerridas da gama.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?