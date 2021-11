Pierre-Emerick Aubameyang voltou a decorar o seu Lamborghini Urus pela enésima vez, e o resultado final é exuberante como sempre.





Aubameyang volta a retocar Lamborghini em tons sumptuosos

Mais uma vez, a britânica Yiannimize foi a "oficina" escolhida para montar uma película inédita em tons de mármore no super SUV.

Pelo meio, houve ainda tempo para instalar faixas reflectoras em dourado na parte debaixo da carroçaria, como já antes tinha sido "pintado" o bólide do avançado do Arsenal.

Por dentro, destaca-se o forro do tejadilho Starlight, a imitar o céu estrelado com os astros a piscarem, e as placas de matrícula feitas sob medida.

No vídeo entretanto publicado no Youtube pela Yiannimize, Pierre-Emerick Aubameyang fala sobre os super carros que já levou à instaladora para ganharem nova personalidade.

Entre eles contam-se um segundo Lamborghini Urus, para além de um Aventador e um Huracán Spyder, um Bentley Bentayga e um fantástico Ferrari LaFerrari.

Da colecção do internacional gabonês fazem parte mais três Ferrari: 812 Superfast, 458 Italia e 458 Spyder.

A "garagem" fica completa com um Porsche Panamera Turbo preparado pela MS Motors e um Range Rover Sport trabalhado pela Mansory, além de um Audi R8 V10 e de um Aston Martin DB9 Volante.

"As roupas e os carros são para mim um bónus", afirmou um dia a estrela do Arsenal. "Gosto de viver assim!".

