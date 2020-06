Até dói ver: Ferrari enferruja há 14 anos e não pode ser vendido!

Se há crimes de lesa-majestade, o que está a acontecer com este Ferrari Dino 208 GT4 é um dos melhores exemplos.

O super carro está a apodrecer desde 2006 – sim, há 14 anos! – num parque camarário de Santo André, na região industrial de São Paulo.

Mais caricato é que este super desportivo, que é único no Brasil, nem ao ferro-velho pode ser vendido!

A razão? A polícia civil brasileira arrestou o "Dino" por crimes relacionados com a importação ilegal e a adulteração do chassis.

Foi a própria prefeitura da cidade a confirmar que a venda do Ferrari se mantém bloqueado devido a impedimentos legais.

Pintado num amarelo canário, são bem visíveis as maleitas que o super desportivo construído em 1975 sofreu nestes últimos 14 anos.

À venda na Europa por valores a rondarem os 50 mil euros – em modos de andar, como é óbvio! – mantém as quatro rodas mas os retrovisores já não existem.

A chapa é um autêntico pimenteiro, com buracos e ferrugem por todo o lado. E, como explica o portal UOL, nem sequer se o carro tem ainda motor e transmissão. Uma verdadeira lástima!

O pior é que já nem sequer está em condições físicas e legais para servir como pagamento da dívida às Finanças, por não terem sido pagos os respectivos impostos.

A história em redor da apreensão do Ferrari Dino 208 GT4 também tem o seu quê de surreal.

Primeiro, azul era a cor do bólide quando foi comprado por Ferry Lazar, um romeno radicado há vários anos no Brasil.

Em 2022, levou-o a uma oficina para ser feita a revisão e manutenção. Quando lá voltou para levantar o bólide, a empresa tinha fechado as portas e do "Dino", nem sombras.

Um ano depois, o imigrante encontrou um Ferrari demasiado parecido com o que lhe tinha sido roubado… mas agora era amarelo!

Apesar dos protestos do novo dono, Lazar fez queixa às autoridades policiais mas só em 2006, durante as investigações, é que se levantou a suspeita de que o registo do super desportivo tinha sido adulterado.

Face aos indícios de ambos terem sido alvo de um golpe, o tribunal ordenou a apreensão do Ferrari Dino 208 GT4 para averiguações… até hoje!