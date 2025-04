Aston Martin Valiant: Fernando Alonso já recebeu ''fera'' para domar!

Fernando Alonso já deitou as mãos ao Aston Martin Valiant que lhe estava reservado, ou não tivesse sido ele um pedido expresso do piloto que corre no Mundial de Fórmula 1 com as cores da insígnia britânica.

Se o motor é o mesmo do Valour, afinações específicas permitiram elevar a potência do V12 biturbo de 5.2 litros aos 745 cv, passados às rodas traseira através duma transmissão manual de seis relações.

Depois de tê-lo apresentado no Festival de Velocidade de Goodwood em 2024, o ás espanhol recebeu este fim de semana um dos 38 exemplares desta série limitada… e já o acelerou nas curvas do Mónaco!

Se o impacto visual está mais do que assegurado a quem o vê "chegar", são as quatro saídas de escape sob um difusor nada discreto a mostrar todo o poder que emana das suas linhas.

Musculado quanto baste, à partida fará os zero aos 100 km/hora abaixo dos 3,5 segundos para uma velocidade máxima a passar bem para lá dos 320 km/hora.

