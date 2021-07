Três semanas depois de apresentar o Valkyrie AMR Pro, eis que a Aston Martin traz à liça o novo Valhalla, já na sua variante de produção.





Aston Martin Valhalla: veja a versão final do híbrido 'plug-in' de 950 cv

São 950 cv de potência e 1.000 Nm de binário, debitados por um bloco V8 biturbo de 4.0 litros combinado com dois motores eléctricos.

Uma "besta" de potência

Híbrido plug-in como se quer, o Aston Martin Valhalla é um passo em frente decisivo para o construtor britânico num momento de profunda transformação.

Sendo o mesmo propulsor que equipa o Mercedes-AMG GT Black Series, o V8 coloca 750 cv às 7.200 rotações por minuto nas rodas traseiras.

A auxiliá-lo estão dois motores eléctricos, com uma potência combinada de 150 kW (204 cv), com o primeiro colocado logo atrás da bateria, a dar força ao eixo traseiro, e o segundo no dianteiro.

Os 950 cv combinados permite acelerar dos zero aos 100 km/hora em 2,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 330 km/hora.

Aliás, a Aston Mrtin está já a apontar para um tempo em redor dos 6m30s para uma volta completa na Nordschleife de Nürburgring.

Toda esta potência é passada às quatro rodas através de uma caixa automática DCT de dupla embraiagem com oito relações.

O motor de combustão e os propulsores eléctricos trabalham em marchas diferentes ao mesmo tempo, para distribuir a melhor potência.

Sem marcha-atrás, como o McLaren Artura, são os motores eléctricos que a executam, bastando seleccionar a função numa patilha colocada no volante.





E, para se conseguir o maior prazer e segurança na condução, o eixo traseiro dispõe de um diferencial de deslizamento limitado com controlo electrónico.

A distribuição da energia dos motores eléctricos depende do modo de condução seleccionado, podendo receber 100% de tracção à frente ou atrás.

Em modo totalmente eléctrico, no entanto, é privilegiada a tracção no eixo dianteiro para uma velocidade máxima de 130 km/hora.

A Aston Martin assegura que a bateria de 400 volt, de que não foi revelada a capacidade nem o tempo de carregamento, tem uma autonomia de 15 quilómetros antes de o V8 biturbo entrar em acção.

Mecânica irrepreensível

A pesar cerca de 1.650 quilos, o Aston Martin Valhalla é montado sobre um chassis monocasco em fibra de carbono para uma rigidez e peso ideais.





Como no Valkyrie, o Valhalla emprega uma combinação de superfícies aerodinâmicas activas à frente e atrás para gerir o fluxo de ar sobre a carroçaria.

A 240 km/hora, a força descendente chega aos 600 quilos, com a marca a afirmar que será suficiente para enfrentar curvas a alta velocidade com uma estabilidade inabalável.

A suspensão dianteira, do tipo push-rod como na Fórmula 1, tem as molas e os amortecedores montados na parte interna, reduzindo a massa não suspensa.

Junto com o desenho multilink da suspensão traseira, são usadas molas de amortecimento variável Multimatic com válvula adaptativa.

Com esta solução, a Aston Martin assegura um desempenho perfeito do Valhalla em estrada e na pista. E será possível "levantar" a parte da frente para ultrapassar as irregularidades do piso.





A travar o hiper desportivo estão travões carbono-cerâmicos com tecnologia brake-by-wire.



As jantes em alumínio forjado com travamento central, de 20 polegadas á frente e 21 atrás, são "calçados" por pneus Pilot Sport Cup 2, desenvolvidos especificamente para o hiper desportivo pela Michelin.

Cockpit ergonómico

Embora não tenha revelado imagens do habitáculo (fica para uma data posterior), a Aston Martin relembra que é uma insígnia de luxo.

O cockpit será bastante maior do que no Valkyrie, com um foco especial na ergonomia. E, embora os bancos sejam fixos, a coluna da direcção e os pedais são ajustáveis para comportar condutores de diferente porte.

O novo sistema HMI será proposto num ecrã táctil multimédia compatível com Apple CarPlay e Android Auto.





Ao nível da segurança activa e apoio à condução, o Valhalla dispõe dos mais recentes sistemas, como a travagem automática de emergência com alerta de colisão dianteira.

Incorpora também controlo activo de velocidade de cruzeiro, monitorização de pontos cegos e câmara com visão traseira para o estacionamento, sendo proposto a 360° como opção.



Seguem-se agora os testes dinâmicos da versão final do hiper carro, que será acompanhados pelos pilotos Sebastian Vettel e Lance Stroll que guiam os Fórmula 1 do construtor.

Não foi adiantada uma data para entrar na linha de montagem, assim como a entrega dos primeiros exemplares, embora tal possa acontecer daqui a dois anos.



O preço também não foi revelado mas, ao portal britânico Autocar, Tobias Moers, que comanda os destinos da Aston Martin, aponta números entre os 700 mil e os 820 mil euros por cada exemplar.

