Aston Martin V12 Speedster já rola em estrada aberta

Só 88 privilegiados vão poder conduzir o novo V12 Speedster que a Aston Martin está a ultimar, agora que o protótipo chegou à difícil fase de testes para avaliar o seu dinamismo em estrada.

O construtor britânico revelou novas fotografias do super carro, pintado num preto fosco, e, supresa! O concorrente directo dos Ferrari SP1 e SP2, e do McLaren Elva, é ainda mais bonito do que a versão revelada à margem do cancelado salão automóvel de Genebra.

As diferenças entre ambas as versões, no entanto, são muito discretas, com a grelha do motor deste protótipo a revelar-se ligeiramente diferente.

Já no pára-choques traseiro, em fibra de carbono, destaca-se o duplo escape, de maior dimensão, e a ausência de material transparente na parte detrás das capotas aerodinâmicas.

Embora sem se saber o peso do super desportivo, acredita-se que seja bastante leve devido à sua carroçaria quase totalmente construída em fibra de carbono.

A alimentar o V12 Speedster está um bloco de 5.2 litros com 700 cv de potência e 752 Nm de binário, capaz de bater os 100 km/hora em 3,5 segundos, para uma velocidade de ponta de 300 km/hora.

As entregas dos primeiros dos 88 exemplares estão previstas para o próximo ano no Reino Unido, com um preço de arranque em redor dos 840 mil euros.

