Aston Martin lançou moto AMB 001 de 108 mil euros

A Aston Martin é conhecida por fazer alguns dos automóveis mais exclusivos e elegantes do planeta, mas o seu mais recente produto é uma… moto! Sim, leu bem, trata-se da AMB 001, uma moto especial e limitada que nasceu da parceria entre a marca de Gaydon e a Brough Superior.

Limitada a apenas 100 unidades, cada uma com um custo de 108 mil euros (antes de impostos…), a AMB 001 só está homologada para andar em circuito e conta com um motor V2 com 997 cm3, com turbocompressor de geometria variável, que produz 180 cv de potência. Acha impressionante? Então espere até saber o peso: 180 kg (em seco). O resultado é uma relação peso/potência de 1 para 1.

Construída com vários componentes em fibra de carbono, titânio e alumínio, esta AMB 001 destaca-se pelo desenho aerodinâmico e pela imagem futurista, motivos mais do que suficientes para que estas 100 unidades "voem" em pouco tempo.