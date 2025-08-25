Aston Martin DB12 ''apanhado'' por reboque da polícia francesa

Qual é a insólita relação entre um veloz Aston Martin DB12 Volante e um reboque da polícia francesa? Nada mais, nada menos do que a apreensão do super descapotável após ser cronometrado a uns "excessivos" 137 km/hora.

A velocidade não tem nada de especial para este roadster muito especial: afinal, os 680 cv que debita levam-no dos zero aos 100 km/hora em 3,7 segundos para uma velocidade de ponta de 325 km/hora.

O único problema é que o condutor não se "apercebeu" de que a velocidade máxima estava limitada a 80 km/hora na estrada da região de Saint-Lô em que circulava na última terça-feira.

"Conhecido das autoridades policiais por múltiplas infracções, a carta de condução foi imediatamente apreendida", assim como o descapotável, explicou a prefeitura de La Manche na sua página do Facebook.

A segunda parte da história é ainda menos animadora: dependendo do seu "histórico" rodoviário, o condutor poderá enfrentar uma multa até 1.500 euros, e ficar sem autorização de conduzir até três anos.

