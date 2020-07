É um dos acérrimos fãs de James Bond e não se importaria nada de deitar as mãos ao Aston Martin DB5 que Sean Connery guiou em 007 Contra Goldfinger?





Aston Martin BD5 Goldfinger Continuation: edição especial por 3 milhões de euros

"Deitar as mãos" é uma forma de expressão porque o icónico carro que o construtor britânico está a "reformar" custa 3 milhões de euros!





Esta segunda-feira foi revelado o Job 1, primeiro dos 25 exemplares do DB5 Goldfinger Continuation que a marca está a produzir de raiz, 55 anos depois de ter sido dada por terminado o seu ciclo de vida.

Fantástico é que a série especial tem todos os "brinquedos" – infelizmente são imitações! – com que James Bond desafiou os seus inimigos no filme realizado em 1964.

Cortina de fumo e jactos para regar a estrada com óleo, chapas rotativas para mudar a matrícula, metralhadoras duplas frontais, aríetes à frente e atrás, placa blindada anti-balas e "esfaqueador" de pneus nas rodas.

E até pode pedir para que o tejadilho tenha uma placa amovível sobre o banco do "pendura" para o lançar pelo ar quando ele se torna demasiado impertinente!

Dentro do habitáculo prossegue a replicação dos gadgets vistos em 007 Contra Goldfinger.

Ecrã de navegação com radar simulado, telefone na porta do condutor, botão no manípulo da caixa de velocidades para soltar as "surpresas" – também existe um controlo remoto – e compartimento sob o banco para guardar armas são outros pormenores replicados ao mínimo detalhe.

Sim, quem puder comprar este desportivo tem muito com que se entreter para reviver a figura do agente secreto mais charmoso e letal da história do cinema.

Os 294 cv de potência que coloca nas rodas traseiras, através de uma caixa manual ZF de cinco relações com diferencial de deslizamento limitado, são "alimentados" por um bloco de 4.0 litros de seis cilindros em linha com três carburadores.

Pintados num Silver Birch sobre a carroçaria de alumínio, todos os Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation estão equipados com discos de travão em aço, direcção de cremalheira e pinhão, e molas helicoidais.

Os amortecedores à frente têm barra estabilizadora à frente enquanto atrás é uma suspensão com braços radiais e articulações Watt.

As primeiras entregas, que estão já a acontecer para os felizardos que o podem pagar, decorrem até ao final do ano.

