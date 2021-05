Chama-se Apricale e é o primeiro hiper carro a hidrogénio desenvolvido pela startup britânica Viritech, a ser construído numa edição muito limitada.





Apricale: hiper desportivo de 1.100 cv movido a hidrogénio

O preço? Pouco mais de 1,7 milhões de euros para quem quiser ter o prazer de guiar um hiper desportivo equipado com células de combustível.

O Apricale não é mais do que uma montra tecnológica para mostrar os avanços da empresa nesse campo, e as vantagens que os automóveis a hidrogénio têm sobre as motorizações eléctricas.

Segundo o portal Autocar, tem os depósitos de hidrogénio integrados na estrutura do chassis para reduzir o peso e os custos na construção do modelo.

A Viritech não revelou as especificações técnicas do hiper carro, mas sempre adiantou que é seu objectivo que passe dos 1.100 cv.

É uma potência mais do que suficiente para ultrapassar o desempenho dos concorrentes com motores a combustão que actualmente existem no mercado.

Ao portal britânico, Matt Faulks, co-fundador da Viritech, explica que há uma série de problemas com que os motores 100% eléctricos e respectivas baterias se debatem.

O primeiro é a "composição da massa, o que significa que, quanto mais for necessário armazenar mais energia eléctrica, mais pesado o carro fica".

A segunda questão "é o uso continuado de grandes quantidades de matérias-primas para fabricar baterias de lítio" com capacidades cada vez maiores.

"Claro que elas são sempre potencialmente recicláveis", sublinha Faulks, "mas ainda estamos a lutar pela melhor maneira de recuperar o lítio para que possa ser usado de novo".

Desconhece-se quando o Apricale estará pronto para entrar na linha de montagem, mas a Viritech afirma que pretende oferecer a sua tecnologia de células de combustível de hidrogénio para veículos ligeiros e pesados, barcos e até aviões.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?