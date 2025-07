Aprenda a parar o trânsito: pendure-se num pórtico da auto-estrada!

Entrar de carro em Paris está cada vez mais difícil, como acontece em Lisboa ou no Porto, por isso, nada melhor do que interromper o trânsito com um gesto inusitado.

Terá sido essa a ideia que passou pela cabeça transtornada de um transeunte esta segunda-feira de manhã ao pendurar-se num pórtico de sinalização da auto-estrada A1 na zona suburbana de Saint-Denis.

Por precaução, o trânsito foi interrompido com os consequentes (e significativos!) engarrafamentos, como se percebe no insólito filmado e partilhado por um automobilista nas redes sociais da Info Radar IDF francesa.

