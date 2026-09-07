O Audi A2 está de volta à estrada mais de 25 anos após o fim da produção mas agora reimaginado para a electromobilidade. Baptizado com um óbvio A2 e-tron, é destacado pela marca dos quatro anéis como o seu "eléctrico" mais eficiente de sempre.

Aposta na eficiência eléctrica: novo Audi A2 e-tron chega aos 646 km

Revelado ao mundo esta segunda-feira, mantém por fora um visual que faz várias referências ao modelo original enquanto a bordo é a habitabilidade e a tecnologia a definirem o ambiente.

Com uma autonomia máxima até 646 quilómetros, falta saber a data de chegada aos concessionários nacionais; na Alemanha as encomendas abrem já na quinta-feira com um preço de partida de 38.200 euros.

Aerodinâmica no ponto

O Audi A2 não teve uma missão fácil quando chegou à Europa na viragem do milénio: bem à frente do seu tempo, tinha o preço elevado como calcanhar de Aquiles para transformar a sua excelência tecnológica em sucesso comercial.

Descontinuado em 2005 após 176 mil unidades produzidas, regressa agora nesta segunda geração como um A2 e-tron totalmente eléctrico, em total contraste com o seu antepassado.

Construído sobre a plataforma MEB+ de 400 volts em que já são montados os Volkswagen ID.3 Neo e Cupra Born, os seus 4,32 metros de comprimento por 1,79 de largura e 1,55 de altura são quase idênticos aos que exibem aqueles dois modelos.

O compacto retoma os elementos mais característicos da primeira geração mas num desenho mais fluido para "cortar" o ar, como confirma o seu coeficiente aerodinâmico de Cx 0,24.

À escolha estão sete cores para pintar a carroçaria, com o conjunto a ser realçado por jantes em liga leve de 18 a 20 polegadas, fazendo parte do catálogo variantes aerodinamicamente optimizadas.

Estética softwrap a bordo

Com 2,77 metros a separar os dois eixos, o A2 e-tron tem o softwrap como ponto estético central a bordo, exemplificado numa superfície flexível revestida em tecido que se estende do tabliê aos painéis das portas em direcção à traseira.

O habitáculo é luminoso quanto baste graças ao imenso tecto panorâmico que pode ser escolhido como opção, num ambiente marcado pela qualidade dos materiais e dos acabamentos.

Destacadas são ainda as soluções de arrumação graças ao novo sistema de fixação magnética Fidlock, para fixar porta-copos ou bolsas, entre outros objectos.

Uma boa opção num "eléctrico" que oferece uma bagageira com 396 litros de capacidade, alargado a 1.336 litros com os bancos traseiros rebatidos, somando-se ainda mais 13 litros sob o capô para os cabos de recarregamento nas variantes mais potentes.

Quanto ao posto de condução, a tela panorâmica MMI de série combina o virtual cockpit plus de 11,9 polegadas com o ecrã de 12,8 polegadas para o infoentretenimento, com assistente de inteligência artificial incluído.

Quatro potências à escolha…

Baterias com três capacidades diferenciadas equipam o A2 e-tron para alimentar os motores eléctricos APP350 ou APP550, dependendo da potência escolhida passada às rodas traseiras.

Os níveis de potência variam de 125 kW (170 cv), 140 kW (190 cv) e 170 kW (231 cv), sempre com 350 Nm de binário, subindo aos 545 Nm na versão de 240 kW (326 cv).

Com os três primeiros a terem uma velocidade máxima de 160 km/hora, para o topo de gama atingir os 200 km/hora, as "corridas" dos zero aos 100 km/hora variam dos 5,7 aos 8,8 segundos.

… apoiadas em três baterias

Quanto à autonomia das baterias, a de 52 kWh permite até 423 quilómetros no modelo que dá entrada à gama, elevando-se aos 515 quilómetros com a de 61 kWh.

Já o acumulador de 84 kWh brutos permite até 646 quilómetros na versão de 170 kW, baixando para 630 quilómetros na proposta de 240 kW.

As duas baterias de menor capacidade podem carregar-se a uns respectivos 100 kW e 105 kW, em corrente contínua, com o módulo maior a suportar até 183 kW DC; a função Vehicle-to-Load (V2L) está disponível em todas as versões.

Na Alemanha, na Áustria e na Suíça, também pode servir como bateria doméstica através da função Vehicle-to-Home (V2H), desde que se possua uma wallbox DC compatível, e que o nível de carga permaneça entre 20% e 80%.

Texto: P.R.S.

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