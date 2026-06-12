Apoios à compra de ''eléctricos'' esgotados em poucas horas

A ministra do Ambiente e Energia anunciou esta sexta-feira que o concurso para apoio à aquisição de carros eléctricos já encerrou, e não será aberto mais nenhum este ano devido ao conflito no Médio Oriente.

"Abriu às 16h30 [de quinta-feira] e à noite já tinha esgotado (…) os 10 milhões de euros" previstos, explicou Maria da Graça Carvalho.

"Havia várias categorias: as dos carros e bicicletas esgotaram em muito poucas horas".

Segundo informação do Ministério do Ambiente e Energia adiantada à agência Lusa, nas vagas disponíveis ainda no primeiro dia de abertura do aviso, a primeira categoria a esgotar, logo às 18h18, foi a de veículos ligeiros de passageiros para pessoas singulares depois.

Na categoria de motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, as vagas esgotaram-se às 20h35.

Às 20h40 foi a vez de esgotarem os carregadores para veículos eléctricos em condomínios multifamiliares, seguindo-se às 22h48 as bicicletas citadinas convencionais.

Guerra no Médio Oriente

À margem da cerimónia comemorativa dos 35 anos da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, em Tondela, a ministra assumiu que "não deverá abrir mais nenhum [concurso] este ano".

"Estamos a acudir a muitos eventos, e alguns contraditórios", argumentou Maria da Graça Carvalho.

"O Fundo Ambiental, que é quem financia os carros eléctricos, está também a financiar parte das obras dos estragos ambientais nos rios, diques e em parte do litoral, que foram danificados com as tempestades".

Com isto, a ministra disse que os projectos "mais tradicionais" do Fundo Ambiental de outros anos ficam "um pouco prejudicados, pelo menos enquanto a crise do Médio Oriente se mantiver".

Quando tal terminar, "liberta algum financiamento" que está a ser usado na ajuda ao gasóleo e gasolina.

Nesse sentido, Maria da Graça Carvalho assumiu que o Governo poderá "decidir ter mais apoios aos carros eléctricos mas, se não se verificar uma descida dos preços de combustíveis, vai ser difícil voltar a abrir este ano".

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