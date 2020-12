Ao volante do novo Fiat 500 eléctrico: o melhor automóvel do segmento?

O maior 500 de sempre

Interior sofreu evolução notável



Ao volante: rápido e ágil em cidade

O Fiat 500 apareceu em 1957 e afirmou-se logo como o automóvel perfeito para a cidade, pela sua agilidade e pelo tamanho reduzido. Agora, ao final de 63 anos, reinventou-se e apresenta-se numa versão totalmente eléctrica que promete reforçar ainda mais estas características.Tal como o principal rival, o Honda e, o Fiat 500 manteve o visual retro que tanto sucesso lhe valeu na segunda geração, mas ganhou linhas ainda mais elegantes e exclusivas que lhe dão uma imagem mais premium.As dimensões continuam a ser muito compactas, mas esta geração é a maior de sempre, assumindo contornos ligeiramente mais robustos. Para isso muito contribui a nova assinatura luminosa e a grelha dianteira fechada.Mas em termos visuais a maior novidade é mesmo a carroçaria "3+1", que acrescenta uma terceira porta - de abertura ao contrário - para facilitar o acesso aos bancos traseiros. Pode parecer um mero detalhe, mas esta terceira porta ajuda a reforçar as características mais utilitárias deste modelo. A juntar a esta versão há ainda as tradicionais propostas coupé e cabrio, esta última com a icónica capota de lona.Mas se a imagem exterior evoluiu e ganhou contornos mais premium, o interior não lhe fica atrás, uma vez que sofreu um importante reforço tecnológico que assenta num novo painel de instrumentos digital e no renovado sistema de infoentretenimento UConnect 5 que recorre a um ecrã de 10,25’’ que permite a ligação sem fios aos sistemas Android Auto e Apple CarPlay.Por baixo, surgem arrumados os botões da climatização e uma zona de carregamento sem fios para o telemóvel que apresenta um detalhe muito curioso, a linha do horizonte da cidade italiana de Turim (ver galeria acima), a casa deste Fiat 500.Nas portas, mais uma surpresa: a silhueta do Fiat 500 original acompanhada da inscrição "Made in Torino". E por falar em portas, agora podemos abri-las carregando apenas num botão, ainda que continuem a existir os tradicionais puxadores.Atrás, nos bancos traseiros, e apesar deste modelo ter crescido em todos os sentidos, continua a ser algo "acanhado" para dois adultos de estatura média. Já na bagageira, e graças ao facto do 500 contar com uma plataforma pensada de raíz para ser eléctrica, a capacidade não foi reduzida e continua fixada nos 185 litros. Pode não ser muito, mas chega para as obrigações do dia-a-dia.Conduzimos a versão Icon com o motor de 118 cv (87 kW) e com a bateria de maior capacidade, de 42 kWh. Com esta configuração, o pequeno 500 acelera dos 0 aos 100 km/h em 9 segundos e chega aos 150 km/h de velocidade máxima, mas precisa de apenas 3,1 segundos para atingir os 50 km/h, um registo fundamental nas "aventuras" por ambientes urbanos.Além da bateria de 42 kWh, a maior da gama, o novo 500 também poderá equipar uma bateria mais pequena, de 23.7 kWh, que estará apenas disponível na versão de três portas e com um motor eléctrico menos potente, com 95 cv. Com a bateria de maior capacidade, o 500 eléctrico promete uma autonomia a rondar os 320 quilómetros, um número muito interessante e que "chega e sobra" para uma utilização em cidade. Contudo, e numa utilização em situação real, podemos esperar uma autonomia a rondar os 290 quilómetros.Com uma posição de condução muito confortável e ligeiramente mais elevada, o que privilegia a visibilidade para o exterior, o 500 sente-se um automóvel mais maduro e muito mais equilibrado. Este pequeno citadino italiano cresceu em todos os sentidos e isso sente-se ao volante.A configuração da suspensão continua a ser algo dura - sobretudo com as jantes de 17 polegadas - e isso nota-se nas estradas em pior estado, mas o comportamento dinâmico é muito interessante e convence. Mantém a agilidade que sempre caracterizou este modelo, mas junta-lhe o poder de disparo e a suavidade de utilização típica dos automóveis eléctricos.Apesar de ter sofrido a maior evolução da sua história, o 500 continua a ter muito em comum com o modelo original, de 1957, que ajudou a democratizar o automóvel em Itália. E isso é um dos maiores elogios que podemos fazer a este eléctrico, que peca apenas pelo preço algo elevado, um "problema" que também afecta os seus principais rivais, nomeadamente o Honda e. Mas contas feitas, o 500 eléctrico é, para mim, o melhor automóvel do segmento.O novo 500 eléctrico já está disponível com preços a começar nos 26.800 euros, mas a versão Icon com motor de 118 cv arranca nos 28.300 euros. Na versão "3+1", com a nova porta de abertura contrária, custa mais 2.500 euros e na versão cabrio, mais 3.500 euros.No próximo ano chega a versão menos potente, com uma bateria menor e com equipamento mais reduzido. Terá um preço a começar nos 23.800 euros.Motor: EléctricoPotência Máxima: 118 cv (87 kW)Binário Máximo: 220 NmBateria: 42 kWhAutonomia: 320 km (WLTP)Velocidade Máxima: 150 km/h0-100 km/h: 9 sConsumo Médio: 14 kWh/100 kmImagem retro e elementos de design premium são combinação perfeitaBancos traseiros continuam a ser algo apertados para dois adultosAutor: Miguel Dias