Alpine em pista: como o A480 ''fala'' com os engenheiros?

O que acontece quando o Alpine A480, em plena aceleração nas pistas do Mundial de Resistência, desaparece da vista dos engenheiros, principalmente num circuito como os 13 quilómetros de Le Mans?

A menos que se despiste ou sofra uma colisão, nada no desempenho do bólide lhes escapa graças aos 2.000 dados de telemetria que são transmitidos para as boxes em tempo real!

Thomas Tribotté, engenheiro chefe da Alpine Elf Matmut Endurance Team, explica em vídeo como a gestão desses dados pode levar a uma corrida bem sucedida, que pode mesmo chegar à vitória.

