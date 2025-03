Alpine A390 em testes no Árctico começa a despir a camuflagem

O Alpine A390 prossegue um programa de intensos testes junto ao Círculo Polar Árctico sueco antes da estreia oficial a 27 de Maio.

Uma oportunidade para ver as formas definitivas do SUV coupé eléctrico, mesmo se a película de camuflagem ainda esconde os pormenores do fastback desportivo.

Mesmo assim, percebe-se melhor como será a assinatura luminosa frontal "reinterpretada" pelas quatro ópticas, acima duma "nuvem" de triângulos iluminados que a Alpine baptiza como "poeira cósmica".

Esta solução derivada do protótipo Alpenglow evoca a imagem dum cometa a furar a atmosfera, mesmo se as principais funções do sistema de iluminação se mantêm escondidas sobre a grelha inferior.

Em segredo continua o desenho da traseira, realçado por uma asa na base da janela posterior e pela faixa dos farolins, mas já é possível dar uma olhadela ao volante forrado em pele Nappa.

Como no Alpine A290, tem o botão vermelho OV (overtake) para a pura aceleração, o manípulo azul do lado esquerdo para regular a regeneração de energia, e o botão direito com os modos de condução.

Face ao hatchback, a construtora avança com o novo modo Track para uma condução ainda mais desportiva, embora se duvide que os circuitos de corrida sejam o seu espaço de eleição.

Tripla motorização

Se o A390 usa a mesma plataforma AmpR Medium do Renault Scénic E-Tech Electric, a sua ficha técnica é específica e significativamente mais musculada.

A Alpine confirma a presença de três motores, a dar a tracção integral no topo de gama, e uma função de vectorização de binário que ajudará a dar agilidade a um desportivo que não deverá ser nada leve.

Mesmo assim, é prometido um nível de aceleração equivalente à do A110 R, o que poderá significar um "disparo" dos zero aos 100 km/hora abaixo dos quatro segundos.

Além dos pneus específicos A39 da Michelin, soma-se ainda a última geração de tecnologias de segurança, que pode ir até 26 ajudas à condução para tirar o máximo prazer de condução.

A 27 de Maio todas as dúvidas serão esclarecidas quando o A390 for apresentado, mesmo a tempo de arrancar as celebrações dos 50 anos da Alpine.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?