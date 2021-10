Algarve no calendário provisório do Mundial de MotoGP de 2022

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) está no calendário provisório do Mundial de MotoGP de 2022, revelou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O circuito de Portimão deverá receber, a 24 de Abril, a quinta das 21 provas previstas para a competição do próximo ano, que conta com a participação de Miguel Oliveira pela KTM.

Segundo o calendário esta quinta-feira divulgado, o Mundial arranca a 6 de Março no Qatar, e termina a 6 de Novembro em Valência.

A corrida de 2022 vai ser a quarta prova de MotoGP no AIA, que já acolheu o Grande Prémio de Portugal em 2020. A vitória coube a Miguel Oliveira para, no ano seguinte, ser vencido pelo francês Fabio Quartararo, da Yamaha.

Já em Abril passado, foi vencedor o espanhol Maverick Viñales pela Yamaha, com o piloto português a classificar-se na 17.ª posição.

O circuito recebe o GP Algarve no próximo dia 7 de Novembro, em substituição da prova australiana, cancelada devido à pandemia da Covid-19.

Das 21 provas agendadas para 2022, a FIM assinala que as corridas na Indonésia, a 20 de Março, e na Finlândia, a 10 de Julho, estão ainda sujeitas a homologação dos circuitos de Mandalika e KyimiRing, respectivamente.

