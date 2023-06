'Alfistas' escolhem nome do primeiro 'crossover' 100% eléctrico da Alfa Romeo

Que nome deverá ostentar o SUV mais pequeno da Alfa Romeo? São os próprios ‘alfistas’ a darem as suas ideias nas redes sociais da marca italiana.

Conhecido a nível interno como Kid, o futuro crossover será o mais pequeno da gama e irá complementar a actual linha constituída pelo Giulia, Stelvio e Tonale.

Certo é que a Alfa Romeo pretende reescrever as regras do segmento SUV com um crossover impregnado do ADN desportivo por que é reconhecida.

De fora está, em definitivo, a designação Brenner que tinha sido explorada nas redes sociais.

A estreia 100% eléctrica só acontecerá em meados do próximo ano mas os ‘alfistas’ são convidados a darem já as suas ideias para baptizar o modelo.

