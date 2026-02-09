Álcool ao volante em Espanha: condutor ''escapa'' a empalamento por um triz

Acidentes causados pelo consumo excessivo de álcool acontecem com uma terrível vulgaridade em qualquer parte do mundo, como é exemplo o despiste protagonizado por um automobilista em Espanha.
Um condutor embriagado despistou o carro contra um raile metálico e viu uma das barreiras soltas a entrar pelo pára-brisas dentro e a passar a centímetros da sua cabeça.
O acidente aconteceu há uma semana numa estrada de Calafell, 60 quilómetros a sul de Barcelona, e, pela extensão dos danos que as fotografias da equipa de socorro mostram, é quase um milagre o único ocupante ter saído ileso.
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?