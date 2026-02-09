 Pesquisa
Álcool ao volante em Espanha: condutor ''escapa'' a empalamento por um triz

13:34 - 09-02-2026
 
 
Acidentes causados pelo consumo excessivo de álcool acontecem com uma terrível vulgaridade em qualquer parte do mundo, como é exemplo o despiste protagonizado por um automobilista em Espanha.

Um condutor embriagado despistou o carro contra um raile metálico e viu uma das barreiras soltas a entrar pelo pára-brisas dentro e a passar a centímetros da sua cabeça.

O acidente aconteceu há uma semana numa estrada de Calafell, 60 quilómetros a sul de Barcelona, e, pela extensão dos danos que as fotografias da equipa de socorro mostram, é quase um milagre o único ocupante ter saído ileso.

Espanhaacidenteinsólito
