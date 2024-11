Alce faz manobra de esquiva em oficina; três BMW destruídos!

Já experimentou fazer o teste do alce dentro duma oficina? E se for com o próprio animal a ser o protagonista de tal movimento de esquiva?

Pois um vídeo publicado no Youtube pelo dono duma oficina na Suécia mostra como uma série de BMWs "tentaram" enfrentar a fúria do quadrúpede a destruir tudo o que encontrou pelo caminho.

Tudo começou quando Viktor Örtegren, dono da Schmiedmann, ouviu um barulho suspeito dentro do edifício quando estava a reparar um pequeno barco.

De telemóvel em punho para filmar a peripécia, descobriu que se tratava apenas dum alce a cavalgar sobre três carros da insígnia germânica.

Ninguém ficou ferido, nem sequer o animal, que acabou por deixar a oficina de livre vontade para depois cruzar uma estrada movimentada em direcção a uma floresta.

Para trás ficou uma factura de 20 mil euros de prejuízos numa onda de destruição onde nem sequer escapou um BMW 850i acabado de ser restaurado.

Divertido é o próprio Viktor Örtegren aproveitar este invulgar "teste do alce" para brincar com o absoluto falhanço do Mercedes-Benz Classe A de primeira geração naquela manobra de esquiva.

