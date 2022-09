Aiways U6: SUV coupé eléctrico chinês na Europa até ao final do ano

A Aiways deu novas pistas sobre como será o seu novo SUV coupé, em jeito de celebração do Dia Mundial do Veículo Eléctrico que se celebra esta sexta-feira.

Com chegada prevista ao mercado europeu ainda este ano, o Aiways U6 é o segundo modelo da insígnia chinesa, tendo como base a plataforma MAS (More Adaptable Structure), exclusiva para veículos eléctricos.

Os primeiros protótipos, criados a partir do concept car U6ion, já chegaram à sede internacional em Munique, na Alemanha, para os testes finais.

Quatro imagens servem de aperitivo ao modelo, em que apenas dá para perceber o dinamismo das suas linhas quando visto de perfil, e as assinaturas luminosas dos faróis e dos farolins herdadas do protótipo.

Os faróis LED, complementados por uma configuração única das luzes diurnas, não só constitui um aperfeiçoamento do design do protótipo mas também de funcionalidade.

O mesmo acontece com os farolins, com a faixa LED a estender-se a toda a largura do SUV coupé para se constituir como uma peça única com a porta da bagageira.

É ainda desconhecida a solução mecânica para o Aiways U6 mas se for a mesma do U5 Prime, já em comercialização no nosso país, significa que terá um motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 310 Nm.

A bateria de 63 kWh permitirá uma autonomia até 400 quilómetros, sendo recarregável em 35 minutos de zero a 80% num posto de carregamento rápido de 90 kW.

