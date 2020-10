Ainda se lembra do VW Passat com motor W8 de 275 cv?

Os anos passam mas há quem continue a apontar a 5ª geração do Passat como a melhor de sempre. Mas para nós falar desse modelo, que foi apresentado ao mundo em 1997, obriga a recordar uma das criações mais especiais da marca de Wolfsburgo, o Passat com motor W8. Sim, isto aconteceu!

Escusado será dizer que na época esta decisão recebeu várias críticas, mas foi uma aposta arrojada e com uma motorização muito exclusiva, motivo mais do que suficiente para justificar este artigo.

O bloco de oito cilindros - com arquitectura em W - tinha 4.0 litros de capacidade e estava montado longitudinalmente, produzindo 275 cv (às 6000 rpm) e 370 Nm de binário máximo. Quanto a performances, acelerava dos 0 aos 100 km/h em 6,8 segundos e chegava aos 250 km/h, limite electrónico definido pela própria Volkswagen.

A sonoridade não passava despercebida mas o sistema de tracção integral 4Motion fazia com que fosse demasiado eficaz para ser… divertido! Ainda assim, este Passat W8 somava argumentos mais do que suficientes para continuar a ser recordado como uma das criações mais especiais da marca, a par de propostas como o Golf GTI W12 com 650 cv, por exemplo.



Já segue o Aquela Máquina no Instagram?