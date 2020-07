Ainda se lembra do fantástico Renault Clio V6?

Ao longo dos anos a Renault Sport brindou-nos com projectos verdadeiramente radicais, desde uma Renault Espace com motor de Fórmula 1 com 820 cv até ao mais recente Renault Mégane R.S. Trophy R , um autêntico carro de competição com autorização para andar em estrada. Mas um dos automóveis mais especiais a receberem a assinatura da divisão desportiva da marca francesa foi o Clio, na sua versão Clio V6.No papel parecia uma ideia difícil de concretizar, mas com a cooperação da TWR (Tom Walkinshaw Racing), foi colocado um motor 3.0 V6 de 230 cv, oriundo do Laguna V6, atrás dos bancos dianteiros de um Clio numa posição central-traseira, dando origem ao famoso Clio V6.Este pequeno "hot hatch" era capaz de ombrear com alguns supercarros da altura, em raridade e na capacidade de nos fazer sonhar, ao mesmo tempo que exigia alguns dotes de condução para tirar pleno partido das suas capacidades em estrada aberta, ou não fosse esse um verdadeiro "monstro" de tracção traseira.A segunda evolução com 255 cv de potência elevou as prestações para níveis nunca antes imaginados para um Clio, com uma velocidade máxima de 246 km/h e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos. O Clio V6 "Phase II" também foi alvo de algumas alterações no chassis, que viu a distância entre eixos alongada, e na taragem das suspensões.Por esta altura, a marca também decidiu transferir a produção da fábrica sueca da TWR para a Renault Sport em Dieppe, França. No total, foram produzidos menos de 3000 unidades do Clio V6, o que justifica a sua raridade e valorização no mercado de usados.