Ainda mais personalizado: Citroën My Ami Pop já tem preço

Não param os aditamentos estéticos e funcionais ao quadriciclo eléctrico da Citroën.

O My Ami Pop ganha um visual mais personalizado à frente, conseguido com as novas molduras dos faróis e aos grafismos com formas e cores contrastantes.

O tom Infrared substitui a cor laranja nas faixas adesivas das soleiras das portas e nos vidros laterais traseiros.

O número 2 amarelo nas portas diminui de tamanho para dar lugar a um círculo e a um triângulo inspirados no mundo digital dos jogadores de vídeo.

O gancho amarelo para as malas liga o exterior ao interior, agora dominado pelo laranja nos três espaços de arrumação e nas correias para abrir as portas.

Nas janelas laterais traseiras, as três linhas horizontais dos autocolantes são substituídas por um novo elemento decorativo em círculo.

Mudanças a bordo

A somar às novidades estéticas na carroçaria, a bordo o My Ami Pop introduz o selector de marchas ao centro do tabliê.

A ela somam-se ainda a porta USB, controlo da ventilação, luzes de emergência e comandos de aquecimento e desembaciamento.

O que não muda a bordo são acessórios como o suporte para telemóvel, os tapetes e as redes das portas e de separação central.

Já a caixa de conectividade Dat@mi permite aceder à autonomia disponível, consumos e avisos de manutenção, entre outras informações.

Destaca-se ainda a aplicação My Ami Play para transformar o smartphone num ecrã multimédia com navegação, música, rádio e chamadas telefónicas.

A controlar estas funções à distância está o botão ergonómico Citroën Switch no volante.

O Citroën My Ami Pop pode ser já encomendado por 8.890 euros a pronto pagamento, com as entregas a acontecerem no primeiro trimestre de 2024.

