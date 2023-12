Ainda mais exclusiva: Ducati recria Diavel V4 for Bentley

Para quem não ficar satisfeito com o que o Bentley Batur tem para oferecer, a insígnia britânica propõe uma mota de edição limitada para lhe fazer companhia.

Trata-se nada mais, nada menos do que uma Ducati Diavel o que une os dois construtores, numa visão de desempenho, habilidade e exclusividade.

Na base desta série especial de 50 exemplares estão inúmeros elementos característicos do Batur, dos quais apenas 18 serão feitos à mão pela Bentley.

Não terá os mesmos 740 cv de potência debitados pelo bloco W12 que equipa o bólide da Mulliner.

Mesmo assim, o motor V4 Granturismo de 1.158 centímetros cúbitos oferece 170 cv, combinado com um binário elevado, mesmo a baixas rotações.

Casamento feliz

O poder de ambos os modelos não se resume à potência mas também a elementos distintos "transportados" do coupé para as "duas rodas".

Os designers do Centro Stile Ducati, em colaboração com a Bentley, criaram um novo desenho para a mota, bem visível na decoração lateral.

O tom Scarab Green, refinada com tons metalizados, faz parte da palete de cores com a divisão Mulliner pinta as suas edições especiais.



Numerosos componentes técnicos "retirados" do Batur foram retomados nas linhas agressivas da Diavel V4, com o abuso da fibra de carbono.

A relembrar as formas do carro estão as inéditas rodas pintadas em Dark Titanium Satin, deixando visíveis algumas superfícies maquinadas.

As entradas de ar laterais reflectem a grelha frontal bicolor do Batur, com os extractores traseiros triangulares a replicarem esses elementos.

O guarda-lamas dianteiro, a carenagem e a vista superior do depósito de combustível também recuperam as nervuras distintas do capô.



Já a área traseira monolugar, que pode ser substituída por um banco para o "pendura", segue as premissas estilísticas da traseira do Batur.

O banco do piloto, em Alcantara preto, inspira-se no interior do carro, com o tecido vermelho subjacente a ser igual ao dos bancos do coupé.

O escape duplo da Ducati Diavel V4 for Bentley também foi redesenhado para realçar a harmonia das linhas refinadas da mota.

