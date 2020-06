AGV, os robôs da SEAT que fazem quase 250 km por dia

Realizam quase 250 quilómetros por dia partilhando as ruas com pedestres, camiões, bicicletas e carros. Controlam os semáforos, comunicam com o ambiente… mas quando nos cruzarmos com eles, não vemos ninguém a conduzi-los. São trabalhadores independentes, são chamados AGV (veículos guiados automatizados) e saem das oficinas da fábrica SEAT em Martorell.

Robôs sobre rodas

Um robô é geralmente associado a uma máquina de aspecto humano que executa algumas funções, mas na realidade, qualquer máquina programável capaz de realizar operações de forma autónoma é um robô. É o caso dos AGV: são veículos autónomos que já operavam dentro das oficinas e que estão agora nas ruas da fábrica.

As mais recentes tecnologias de reconhecimento de navegação SLAM (localização e mapeamento simultâneo), de ligação 4G e de carregamento de baterias elétricas por indução estão por detrás deste projeto único na Europa.

Sem guias nem cabos

No total, são 8 os robôs que percorrem as ruas da fábrica da SEAT Martorell. Cada comboio pode transportar até 10 toneladas e, juntos, transportam até 2.000 peças por dia. Tudo sem orientação magnética ou fios.

Os AGVs estão programados para ler o seu ambiente. Para descobrir qual o caminho que precisam seguir, primeiro fazem-no guiado e, usando uma câmara integrada, memorizam-no. Depois, repetem: saem da base, veem um edifício de dois andares à sua esquerda, depois uma junção, lá viram à direita... uma referência após a outra até chegarem ao seu destino.

"Se a dada altura perdesse essa referência, porque algo se cruzava no seu caminho que cobrisse o mapa que memorizou, o robô parava até encontrar a referência outra vez", diz Victor Palacios, engenheiro logístico da SEAT e responsável do projeto.

Além de verem e interpretarem tudo o que têm à sua volta, são capazes de comunicar com o seu ambiente graças à tecnologia 4G e também podem "falar" uns com os outros. "São 8 e não estão sempre em movimento. Quando um sai da área de carga, alerta o próximo, que está numa área de espera, para tomar o seu lugar. Se dois se cruzam, também comunicam para reduzir a velocidade", diz Victor Palacios.

AGV, os robôs da SEAT que fazem quase 250 km por dia

A segurança da condução é ainda melhorada pelos aspetos de segurança do próprio robô. Os sensores localizados na parte superior e ao nível do solo fazem com que pare se detetar algum objeto no seu caminho. "Os robôs viajam a uma velocidade de 1 metro por segundo, para que possam parar completamente em frente a qualquer objeto ou pessoa num raio de um metro e meio", salienta Victor Palacios.

Seguros, eficientes e sustentáveis

Este sistema permite um fornecimento mais eficiente do ponto de vista ambiental. São elétricos e são carregados por indução, sem necessidade de cabos. Em 15 minutos têm a bateria completa enquanto fazem uma paragem para fornecer as peças.