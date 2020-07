Agora é oficial: Mercedes-AMG GT Black Series revelado em vídeo!

Mercedes-AMG GT R Black Series de 720 cv já foi apanhado sem camuflagem

Depois de ontem lhe termos mostrado a primeira fuga de imagens do Mercedes-AMG GT Black Series, a marca de Affalterbach resolveu acabar com todas as dúvidas e divulgou o primeiro vídeo deste modelo, que tal como sugere o seu nome, é uma versão ainda mais radical do AMG GT.A Mercedes-AMG não divulgou especificações relativas à mecânica ou às prestações deste "monstro", com a excepção dos consumos médios, fixados nos 12,8 l/100 km, e das emissões de CO2 (ciclo NEDC2), fixadas nas 292 g/km.Num vídeo que contou com a presença do youtuber Shmee150, a Mercedes-AMG confirmou ainda o nome final deste modelo, que ao contrário do que muitos diziam, não será GT R Black Series mas sim GT Black Series.Resta agora aguardar pela apresentação completa deste modelo para ficar a conhecer todos os detalhes.