Afinal havia outra prenda de anos: Revuelto NA63 celebra Lamborghini na América

O Fenomeno Roadster parecia ser o presente definitivo para celebrar os 63 anos da Lamborghini mas a marca do touro não se ficou pelos ajustes e criou para América do Norte um hiper desportivo muito especial para celebrar a data.

Em causa está um Revuelto NA63 limitado a 63 exemplares para o Estados Unidos e Canadá, com o bólide a distinguir-se pela pintura exclusiva concebida especificamente para reflectir a herança da Lamborghini e a identidade cultural da América do Norte.

A carroçaria exibe faixas bicolores ao longo do capô dianteiro, complementadas por detalhes nas saias laterais, perfis do divisor e elementos da asa do difusor traseiro; sem imagens do habitáculo, acredita-se que não terá sofrido qualquer evolução.

A primeira das quatro configurações propostas apresenta-se numa pintura Blu Marinus contrastada por listras frontais em Rosso Mut e Bianco Monocerus Matt, numa homenagem tricolor à bandeira dos Estados Unidos.

O motivo cromático dado pela faixa dupla também remete à bandeira canadiana, num conjunto onde não faltam pormenores em em Rosso Mut no divisor, saias laterais e difusor.

Há sempre a possibilidade de elevar a factura ao seleccionar uma das três cores alternativas para dar uma personalização ainda mais distinta ao hiper desportivo.

À escolha está o Grigio Serget com detalhes em Blu Royal e Bianco Monocerus, e o Bianco Sideralis combinado com Rosso Mars e Blu Royal, sem esquecer o Grigio Acheso com apontamentos em Nero Nemesis e Arancio Xanto.

Os tons exclusivos que pintam a carroçaria não escondem a união do icónico V12 atmosférico de 6.5 litros aliado a um sistema híbrido composto por três propulsores eléctricos para uns combinados 1.015 cv e 807 Nm.

Todo este poder permite ao Lamborghini Revuelto NA63 acelerar os zero aos 100 km/hora nuns sublimes 2,5 segundos para uma velocidade de ponta superior a 350 km/hora; claro que o preço final do hiper desportivo é apenas um pormenor.

Texto: P.R.S.

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