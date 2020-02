Adeus Classe X. Mercedes deixa ‘cair’ pick-up em Maio

Cerca de três anos depois de ter sido lançada, a Mercedes Classe X vai deixar de ser produzida. A informação é avançada pelos alemães da "Auto Motor und Sport", que também adiantam que o final de produção está marcado para Maio.

De acordo com a mesma publicação, a marca de Estugarda terá feito uma avaliação ao seu catálogo de produtos e verificou que a Classe X é um produto de nicho com sucesso em apenas alguns mercados, nomeadamente na "Austrália e na África do Sul".

Recorde-se que a Classe X só vendeu 15.300 unidades a nível global em 2019, ao passo que a sua "prima" Nissan Navara - bastante mais barata, com quem partilha grande parte dos componentes, vendeu 66 mil unidades.



