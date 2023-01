ACAP: Vendas de automóveis novos aumentaram 2,8% em 2022

O mercado automóvel em Portugal cresceu 2,8% em 2022 face ao ano anterior, revelou a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) esta segunda-feira.

Todavia, quando comparado com 2019, antes da pandemia de Covid-19, as vendas recuaram 30,8%.

Tendo em conta apenas o mês de Dezembro, foram matriculados 18.356 veículos automóveis novos.

Este número representou mais 12,4% em relação ao mesmo mês de 2021 mas menos 19,1% face a Dezembro de 2019.

Por tipologia, as novas matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 156.250 unidades.

É um acréscimo de 6,6% face ao período homólogo, e uma diminuição de 30,2% comparando com o mesmo período de 2019.

Só em Dezembro, foram matriculados em Portugal 14.698 automóveis ligeiros de passageiros novos.



É um aumento de 16,6% face ao mês homólogo e uma queda de 17,1% face ao mesmo mês de 2019.

Os dados mostram ainda que, de Janeiro a Dezembro, 40,5% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos por outros tipos de energia.

Desse universo, 15,4% eram veículos 100% híbridos, 11,4% eram eléctricos, e 10,3% veículos eram híbridos plug-in.

No que respeita aos veículos ligeiros de mercadorias, em 2022 o mercado totalizou 23.541 unidades.

Este número representa uma queda de 18,2% em comparação com 2021 e de 38,8% face a 2019.

O mercado dos ligeiros de mercadorias registou, em Dezembro, uma evolução negativa de 7,0% face ao mês homólogo de 2021, com 3.052 unidades matriculadas, e de 32,8% face Dezembro de 2019.



Os veículos pesados de passageiros e de mercadorias registaram um aumento de 40,0% em Dezembro em relação ao mês homólogo de 2019, tendo sido comercializados 606 veículos desta categoria.

Em comparação com o mesmo mês de 2021, o mercado de pesados aumentou 36,5%.

Em 2022 as matrículas desta categoria totalizaram 5.500 unidades, um decréscimo de 1,3% relativamente a 2019 e um aumento de 13,4%quando comparado com 2021.

Peugeot na liderança

A Peugeot fechou 2022 como líder destacado na venda de automóveis ligeiros de passageiros novos, com as 16.828 unidades a representarem 10,77% de quota de mercado.

Seguiu-se a Renault, com 12.841 carros (8,22%) e a Mercedes-Benz, com 12.055 unidades (7,72%).

Já fora do pódio está a Dacia, com 10.157 carros (6,5%), BMW (9.695 / 6,2%), Toyota (9.025 / 5,78%), Citroën (9.015 / 5,77%), Volkswagen (8.494 / 5,44%), Hyundai (7.263 / 4,65%) e Fiat (6.655 / 4,26%).



Quanto às propostas 100% eléctricas, o mercado continua a ser dominado pela Tesla, com 2.616 unidades, seguida pela Peugeot (1.603), Mercedes-Benz (1.464) e BMW (1.457).

Dentro das marcas desportivas e de luxo, todas elas viram as vendas aumentarem, com a Porsche a liderar com 852 unidades.

Segue-se a Jaguar, com 478 unidades, Maserati (82 exemplares), Bentley (63), Aston Martin (40), Ferrari (29) e Lamborghini (14).

