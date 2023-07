ACAP: vendas automóveis crescem 40% no primeiro semestre de 2023

As matriculações de veículos novos no nosso país continuam a apresentar este ano uma evolução notável face a 2022.

No primeiro semestre foram colocados a circular 127.283 novos veículos, um crescimento de 40,7% em relação aos primeiros seis meses do ano passado.

A Peugeot consolidou a liderança no mercado de ligeiros de passageiros e a Tesla está à beira do Top 10 nacional.

Ligeiros crescem, pesados baixam

Só em Junho passado foram matriculados 25.773 veículos automóveis, um "salto" de 42% comparativamente ao mesmo mês do ano passado.

O segmento de ligeiros de passageiros registou uma subida de 41,7% em relação a Junho de 2022.

Desde o início do ano até ao último dia do mês passado, as matriculações nesta categoria totalizaram 110.155 unidades, mais 45,4% quando comparado com o mesmo período de 2022.

Ainda no mesmo segmento, 46,4% das viaturas novas matriculadas eram alimentadas com energias alternativas, com os "eléctricos" e 100% híbridos à cabeça.



Quanto aos ligeiros de mercadorias, este segmento registou em Junho um crescimento de 62,3% face ao mesmo mês de 2022, correspondendo a 3.172 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 13.717 unidades nos primeiros seis meses de 2023, um aumento de 16,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado.

No mercado de veículos pesados, que engloba passageiros e mercadorias, foram comercializados 560 veículos no último mês, uma queda de 12,6% quando comparado com Junho do ano passado

No primeiro semestre de 2023, as matrículas desta categoria totalizaram 3.411 unidades, o que representou um crescimento de 16,9% face aos primeiros seis meses de 2022.

Tesla dá salto nas vendas

A Peugeot consolidou a liderança nacional no mercado de ligeiros de passageiros.

Foram matriculadas 12.914 viaturas desde o início do ano até Junho, e só no último mês foram vendidos 3.107 unidades.

A Renault, que em Maio tinha ficado perto da marca do leão, viu a distância de novo aumentar.

No último mês matriculou apenas 1.872 veículos, tendo um acumulado de 9.466 unidades no primeiro semestre deste ano.



A Dacia "roubou" à Volkswagen o último degrau do pódio, ao acumular 7.652 automóveis de Janeiro a Junho.

A insígnia alemã, com 7.563 viaturas, mantém-se colada, logo seguida pela BMW (7.041), Mercedes (7.038), Toyota (5.933), Citroën (5.127), Seat (5.048) e Opel (4.802).

Uma chamada de atenção para a Tesla que, comercializando apenas modelos 100% eléctricos, está na 11.ª posição da tabela, com 4.802 unidades vendidas nos primeiros seis meses deste ano.

Nas marcas desportivas e de luxo, a Porsche mantém-se em alta com 496 viaturas novas matriculadas desde Janeiro até ao último mês.

São mais 126 unidades do que no primeiro semestre de 2022, correspondente a um crescimento de 34,1%.

Segue-se a Maserati, com 28 viaturas, seguida da Bentley (27), Aston Martin (25), Ferrari (20) e Lamborghini (12).

A Lotus e a Rolls-Royce "estrearam-se" este ano nas vendas, com uma unidade vendida em Junho por cada insígnia.

